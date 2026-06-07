El Natalicio del Águila recuerda el origen romano de León, en fotos

Acto del Natalicio del Águila, con entrega del águila legionaria y ritual sacrificatorio.Peio García

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La capital leonesa acogió este fin de semana diversas actividades con motivo de la celebración de los 1958 años de la creación de la Legión VII Gémina -una de las legiones que fundó la ciudad- por el emperador Servio Sulpicio Galba, el III ‘idus junias’ (10 de junio) del año 68, fecha considerada tradicionalmente como la del nacimiento de León.

El programa promovido por la Concejalía de Acción y Promoción Cultural culminó hoy con el Natalicio del Águila, la entrega de un águila legionaria, como símbolo de protección a la ciudad y el imperio, en la plaza de San Isidoro, donde tras obtener el beneplácito de los dioses y utilizar el agua como limpiador de impurezas, el emperador Galba se comprometió a viajar a Roma para “restablecer el orden de la ciudad eterna”.

Cabe señalar que aunque se conmemoran los 1.958 años oficiales de la fundación de la Legio VII Gémina, por la que pasaron personajes como Trajano, se considera que el nacimiento real de León se remonta a más de 2.000 años, con la Legio VI Victrix, primer campamento romano asentado en lo que hoy es la ciudad.