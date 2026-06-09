Puertas abiertas a los secretos de Fundos

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Archivo Fundos celebra el Día Internacional de los Archivos con una visita guiada en la que se mostrarán y se explicarán algunas piezas del Fondo Gaudí. Hoy martes. 9 de junio a las 19.00 horas. tendrá lugar esta visita al Archivo Fundos ubicado en la Avenida del Padre Isla, 8. La actividad es gratuita previa inscripción en la dirección de correo electrónico archivo@fundos.es. Esta visita estará guiada por Natividad Pan, coordinadora del Archivo Fundos, y en ella se mostrarán los planos de Casa Botines, fotografías y documentación relacionada con el edificio.

El Día de los Archivos se celebra con el objetivo de acercar los Archivos a la población y difundir la labor que desempeñan estas instituciones en la conservación, protección y difusión del patrimonio documental.