‘El leopardo de las nieves’ se deja ver en el pasaje del Espolón

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El delegado territorial de la Junta de Castilla y León en León, Eduardo Diego, presentó el nuevo mural, titulado El leopardo de las Nieves, que ocupará temporalmente el pasaje de la muralla del castillo, situado en la plaza del Espolón, donde se encuentra la sede del Archivo Histórico Provincial de León, dentro de las actividades programadas con motivo del Día Internacional de los Archivos. Bajo este título, se trata de una pieza de más de dos metros de acrílico sobre tabla que les llevó más de 50 sesiones en las que incorporaron progresivamente distintos cambios y mejoras.