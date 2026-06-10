Si el desencanto se hizo carne, habitó en los Panero. Nadie lo representó como ellos. Qué desastre, como un desastre finalmente incluso sin estética. El desencanto fueron ellos, en su extinción total, y una película documental de tal tensión que su director, Jaime Chávarri, tipo lúcido donde los haya, hasta renuncia después de tantos años a someterse a semejante tormento. Como de todo hace ahora 50 años, de El desencanto, también. Efectivamente, Después de tantos años, ese era el título del filme 19 años después, pasa a manos de Ricardo Franco. Después de todo esto, cómo decir que no decepcionan los Panero. O que escribían bien ya a la espera del «pero» leonés para ponerle alguna pega a alguno cuando la tenían los tres. El desencanto eran ellos. Pero la vigencia del mismo, también. Porque, mañana, pasado o cualquier día, alguien vendrá con alguna aclaración o explicación no pedida. Los tres hermanos Panero fueron nada y tantas cosas que la cosa puede quedar en que Michi era el tipo al que se podía ver en una mesa en el Santander de la plaza de Santa Bárbara y, anticipándose a la canción de Nacho Vegas de El hombre que casi conoció a Michi Panero, posponer siempre el saludarle. Juan Luis Panero era una presentación de un libro en el Conde Duque y un titular: «Me da pereza hablar de mi padre». Y Leopoldo María Panero, una estela a seguir y leer sin tener nada claro.

Ya en lo académico, siguiendo los encuentros convocados desde el año 2016, el Centro de Estudios Astorganos (sección Amigos Casa Panero), el Ayuntamiento de Astorga, el Instituto de Estudios Leoneses y la Fundación Universitaria Española organizan en Astorga el Congreso Internacional A cincuenta años de 'El desencanto': cine y literatura en la Transición, con motivo del aniversario de la célebre película sobre la familia Panero.

obras relacionadas

Entre los ponentes invitados, además del director del largometraje, Jaime Chávarri, acudirán al congreso Juan F. Rivero, editor de la colección Letras Hispánicas de la editorial Cátedra, a propósito de las publicaciones sobre los Panero en tal serie: Agujero llamado Nevermore, antología de Leopoldo María Panero (ed. Jenaro Talens, 2000); En lo oscuro, de Leopoldo Panero (ed. Javier Huerta Calvo, 2012); Espejo de sombras, de Felicidad Blanc, editada este mismo año por Virginia Trueba Mira, catedrática de la Universidad de Barcelona, que también asistirá.

A ellos se une el historiador y crítico de cine Carlos F. Heredero, coautor del reciente libro El desencanto. 50 años, editado por el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales del Ministerio de Cultura. Y Begoña González Retuerto, esposa y colaboradora del cineasta astorgano Luis Miguel Alonso Guadalupe, a quien se rendirá un homenaje durante el congreso, en compañía de Juan José Alonso Perandones.

luis miguel alonso

Además de las mesas redondas, las conferencias sobre la película y el coloquio en homenaje a Luis Miguel Alonso, el congreso ofrece variadas mesas de comunicaciones a cargo de investigadores y especialistas internacionales en las siguientes materias: la saga de películas de la familia Panero, el cine de Chávarri y Elías Querejeta, adaptaciones cinematográficas de literatura de los años setenta o el cine en la literatura del tardofranquismo y la Transición.

proyecciones

Por igual, se proyectará tanto la película documental El desencanto como Los abanicos de la muerte (2009). Todas las actividades son de entrada libre.

Tras el éxito de las convocatorias de becas en las ediciones de 2023 y 2024, este 2026 se vuelve a convocar, en régimen de concurrencia competitiva, el programa de becas para la asistencia al congreso.

El principal objetivo de este programa es promover la presencia, sobre todo, de estudiantes de grado y máster interesados por la investigación sobre el tema del encuentro y la propia familia Panero. También se pretende impulsar la asistencia activa de jóvenes escritores o creadores y, en general, de todo aquel interesado en la puesta en común de ideas a propósito del congreso.

comité organizador

El comité organizador está formado por Clara Isabel Martínez Cantón (UNED), Sergio Santiago Romero (Universidad de Alcalá), Sergio Fernández Martínez (Universidad de Burgos), Izan García Baumbach (Universidad Complutense de Madrid) y Luis Gracia Gaspar (Univ. de Alcalá).