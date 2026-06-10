Sr. Chinarro, libre de algoritmos, este jueves en El Gran Café

Sr. Chinarro en El Gran Café suena a la llegada de un clásico de la escena independiente. También, a alguien que ha sobrevivido a los cambios de la escena a base de una propuesta en la que su personalidad y estilo se imponen. Este jueves Antonio Luque (Sr. Chinarro) vuelve en formato acústico al Gran Café de León a presentar sus últimos discos: Cal viva, David y El año de la pera. Con una buena legión de seguidores lo que sí se sabe es que un concierto de Sr. Chinarro es una apuesta infalible.

El concierto, jueves 11 de Junio, abrirá sus puertas a las 21.00 horas y comenzará a las 21.30 horas. Entrada anticipada: 15 euros. 20 euros en taquilla. Las entradas están a la venta en El Gran Café y entradium.com.

El relato construido a base de años de canciones y conciertos lo define como mordaz, rotundo y crítico, y por ello se le señala, entre otros, como portavoz de su generación. Desde su primer disco, grabado en EE UU con la producción de Kramer, hasta el último, ha mantenido una constante en cuanto a publicación y calidad.

Su momento de inflexión, en 2005, tuvo lugar con El fuego amigo, premiado por diferentes publicaciones como el mejor del año, reconocimiento que fue repetido y aumentado con el siguiente, El mundo según (2006). El cenit de su creatividad continuó con Ronroneando (2008) y Presidente (2011), dos de sus obras más reivindicadas, y ha seguido editando con regularidad y sin descanso con varias bandas de acompañamiento y en distintas ciudades de trabajo.

Tras el alabado Cal viva, hecho por fin en Málaga, como el siguiente epé de 5 versiones de David Berman, lo siguiente es El año de la pera, publicado en abril, en el que ha regrabado con la sólida banda que mantiene desde 2023 canciones de sus cuatro primeros discos, y ya prepara disco de canciones nuevas para finales de este 2026.

También se señala al respecto que a su incontestable carrera le avalan 18 discos que le han reservado un lugar de honor en la historia del pop español como letrista influyente. Su prosa, plagada de costumbrismo y de folklore, se ha publicado en libros, como la novela Exitus (2012), en periódicos, revistas y blogs, y tuvo buena parte de culpa de la reivindicación del castellano en los grupos de la escena independiente. Y de su misma web se extraen frases prometedoras como que Luque seguirá avanzando a contracorriente, ajeno a tendencias y algoritmos. Lo firma Manuel Pinazo en Muzikalia.