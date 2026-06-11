Urraca I de León reina sobre 28.000 ciudadanos

Publicado por Ismael G. Manjón León Creado: Actualizado:

El pasado 7 de junio fue el último día que la exposición sobre Urraca I de León estuvo disponible para ser visitada por los ciudadanos interesados en conocer un poco más la historia de la que fue la primera reina por derecho propio en Europa.

Bajo el nombre Reina Ella. Urraca I de León [1109-1126], ha congregado, según los datos dados por el Ayuntamiento de León, a un total de 28.610 personas. Eso sí, el número de visitantes no es al 100% correcto porque, como el propio Ayuntamiento de León indica, solo se han contabilizado en esa cifra los visitantes que únicamente han ido a la exposición. Es decir, los visitantes del Museo de León no están contabilizados por lo que la cifra es mayor. Un "éxito" que supone que el conocimiento sobre Urraca I sea mayor entre los ciudadanos.

Del total de visitantes, el 60% procedía de León, el 13% del resto de Castilla y León, el 23% del resto de España y también se ha registrado un 4% de extranjeros.

Comisariada por Gerardo Boto Varela y José Alberto Moráis, ha ofrecido a los visitantes una visión rigurosa y desprejuiciada sobre la soberana a través de más de más de 50 piezas procedentes de distintos museos y pinacotecas de España, como el Museo del Prado, pero también del Louvre de París, del Victorian & Albert de Londres o del Museo de Chicago, entre otros.

La Concejalía de Acción y Promoción del Ayuntamiento de León, a través de Elena Aguado, ha destacado que esta exposición se ha convertido en un hito museístico para la ciudad de León por su máxima calidad y prestigio, algo que ha sido avalado por instituciones e investigadores de diferentes ámbitos. Además, ha resaltado el alto impacto que la exposición ha tenido en medios de comunicación tanto locales como nacionales e internacionales entre los que figuran medios especializados de ámbito internacional como Burlington Magazine, The Conversation y National Geographic.