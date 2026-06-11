El domingo leonés de Rodrigo Cuevas

Enxebre y universal, sería. Decir Rodrigo Cuevas es decir el nombre del gran modernizador del folclore, por un lado, un revolucionario y reivindicativo animal de escena y alguien capaz de llevar las madreñas a los más importantes escenario y ser en definitiva una gran estrella pop. Por esto último circula más su última propuesta musical y discográfica que reivindica la belleza como forma de estar en el mundo. Con estas credenciales y muchas más, el asturiano ofrece este domingo un concierto único en el Palacio de Exposiciones, en el que será el primer concierto que da en Castilla y León y que es el sexto de la gira. Además, excelente preámbulo a otra visita estelar a León como será la que protagonizará en su condición de pregonero de las Fiestas de San Juan y San Pedro. . La cita musical será este domingo 14 de junio en el Palacio de Exposiciones desde las 21.00 horas.

Hay también algo de muchos Rodrigos Cuevas que miran a la cultura y la tradición con la ambición de transmitirla y que él en su condición de vecino de aldea asturiana con alma cosmopolitan las ofrece a sus seguidores. Y lo hace en plan masivo, como en sus conciertos, o en proyectos como ese libro titulado La Xorda. Nuevos cantares de chigre, que era una selección de temas realizadas por él mismo y quien las comentaba junto a Xaime Martínez. Ahí se decía: La xorda ye lo que cuando la xente s»axuntra, después del trabayu, pa cantar, baillar y pasalo bien.

En La Belleza, su nueva propuesta, hay un viaje hacia ese lugar donde los sueños y lo bello se funden con lo terrenal, convirtiendo la indiferencia en un espacio intransitable. La cita será el domingo 14 de junio en el Palacio de Congresos y Exposiciones de León. Tras el rotundo éxito de su anterior gira, La Romería, con la que realizó 117 actuaciones en países como Francia, México, Portugal, Colombia y España, Rodrigo Cuevas (Premio Nacional de las Músicas Actuales, 2023) abre una nueva etapa artística.