Grecia traduce en Atenas al escritor berciano Antonio Pereira

Publicado por Ismael G. Manjón León Creado: Actualizado:

La Fundación Antonio Pereira presentó este sábado 13 de junio, en Atenas, la traducción al griego de uno de los libros de cuentos más importantes de la obra literaria de Antonio Pereira, Cuentos de la Cábil, publicado por la editorial griega Ópera, en traducción colectiva de Maria Athanasiadou, Theoni Kambra, Aliki Manolá, Ifigenia Doumi y Konstantinos Paleologos, con el apoyo de la Fundación Antonio Pereira.

El acto de presentación estuvo enmarcado en los actos del Festival Heleno-Iberoamericano de Literatura en Atenas, cuya finalidad es el fomento y la promoción recíproca de las letras y las artes entre España, Portugal, los países iberoamericanos y Grecia y cuenta con la colaboración del Instituto Cervantes de Atenas, la editorial Ópera y la Fundación Antonio Pereira.

La presentación tuvo lugar a las 19 horas en el Roof-Bar Juan Rodríguez Hacienda de Atenas y contó con la intervención del director de la Fundación Antonio Pereira, Joaquín Otero Pereira, el patrono de la misma, Eduardo Otero Pereira, y los traductores de Cuentos de la Cábila, Ifigenia Doumi y Konstantinos Paleologos, quienes también ha traducido a otros autores leoneses como Julio Llamazares.

En la presentación, el equipo de traducción conversó con los representantes de la Fundación Antonio Pereira sobre el autor, el proceso de traducción de Cuentos de la Cábila y las actividades de la Fundación, con traducción simultánea del español al griego y viceversa, para concluir con un brindis de honor ofrecido por la Fundación Antonio Pereira. Antonio Pereira es uno de los cuentistas más importantes e imaginativos en el panorama literario contemporáneo en España, país con una gran tradición en este género literario. Cuentos de la Cábila, su primer libro en griego, compone un impresionante palimpsesto de relatos de iniciación y educación sentimental ambientados en tiempos de la Segunda República.

«Antonio Pereira fue y es uno de los cuentistas más importantes e imaginativos en el panorama literario contemporáneo en España»