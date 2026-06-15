Sierra Pambley acoge este miércoles una charla sobre el mito de Antígona y las mujeres de la represión franquista

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La Fundación Sierra Pambley acogerá este miércoles a las 19.30 horas la sexta de las conferencias del II Ciclo 'De Grecia y Roma hasta nuestros días. La herencia clásica en occidente', que pondrá en conexión el mito de Antígona con las mujeres enfrentadas a la represión franquista.

El ciclo está organizado por el Instituto de Humanismo y Tradición Clásica (IHTC) de la Universidad de León (ULE) y la charla será conducida por Beatriz García Prieto, profesora ayudante doctora en el área de Historia Contemporánea de la ULE y miembro del IHTC bajo el título 'De la Antígona de Sófocles a las Antígonas de la guerra civil española a través de María Zambrano'.

La conferencia analizará el mito de Antígona, la heroína griega que desafió las leyes impuestas por el poder para dar sepultura a su hermano. Beatriz García Prieto ha explicado que este mito encuentra un "profundo eco" en la historia contemporánea española y ha señalado que, durante la Guerra Civil y la posterior dictadura franquista, numerosas mujeres vinculadas al bando republicano encarnaron este mismo gesto de resistencia al enfrentarse a la prohibición y al castigo con el objetivo de recuperar los cuerpos de sus familiares desaparecidos y ofrecerles una sepultura digna.

Como la Antígona de Sófocles, estas mujeres "desafiaron el silencio, la estigmatización y la represión para preservar la memoria de los suyos y reclamar justicia", ha añadido.

Esta conexión simbólica fue reinterpretada de forma especialmente significativa por la filósofa María Zambrano en su obra 'La tumba de Antígona' (1967). En ella, la autora transforma el destino de la protagonista para evitar su muerte y la condena a permanecer 'enterrada viva', lo que la convierte en una figura que representa a los vencidos, los exiliados y todos aquellos a quienes se intentó borrar de la historia, según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

VERDAD, MEMORIA Y REPARACIÓN

Desde esta perspectiva Antígona deja de ser únicamente un personaje trágico para convertirse en una voz activa que, incluso desde el silencio o la marginación, reclama verdad, memoria y reparación. Para Zambrano, esta figura encarna una ética orientada a rescatar a las víctimas frente a las dinámicas de violencia y olvido.

En la conferencia se verá que en el contexto del franquismo miles de mujeres vivieron el drama de la desaparición de sus maridos, hijos o hermanos en un sistema que, además de represivo, limitaba profundamente sus derechos. Además, se comentarán varios ejemplos que ilustran con especial claridad esta resistencia.

En este contexto, la profesora de la ULE ha manifestado que estas experiencias muestran cómo el mito de Antígona sigue vigente como metáfora de la resistencia frente a la injusticia. "Lejos de pertenecer únicamente al ámbito de la literatura clásica la figura de Antígona se proyecta en la historia reciente como símbolo de quienes luchan por la dignidad de las víctimas, por el derecho a la memoria y por la justicia social. Las mujeres republicanas no solo heredaron ese legado simbólico, sino que lo materializaron con sus propias acciones, convirtiéndose en protagonistas imprescindibles de la memoria democrática en España", ha recalcado.

ESTUDIO DE LA MUJER CONTEMPORÁNEA

Beatriz García Prieto es graduada en Historia (2014), máster oficial en Cultura y Pensamiento Europeo: Tradición y Pervivencia (2016) y doctora en Historia (2022), titulaciones obtenidas en la ULE, en donde además fue distinguida con el Premio Extraordinario tanto en el Grado como en el Máster y obtuvo la calificación de sobresaliente cum laude en su tesis doctoral.

Su labor investigadora se centra principalmente en el estudio de la mujer en la Edad Contemporánea, especialmente durante la primera mitad del siglo XX. En este ámbito, ha abordado diversas líneas de trabajo, entre las que destacan los avances de las mujeres en los ámbitos educativo, laboral, cultural y político, así como la participación femenina en la Guerra Civil española y la represión ejercida sobre ellas por el franquismo. Recientemente se ocupa del estudio del papel de las mujeres en los servicios de inteligencia en España.