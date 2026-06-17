La marca Gaudí proyecta a León para ser conocida por el mundo

Publicado por Ismael G. Manjón León Creado: Actualizado:

Casa Botines tuvo en 2024 un total de 136.028 visitantes, lo que supuso un 7% más que en el año anterior. En 2025, esa cifra volvió a crecer situándose en 142.632 visitantes, lo que fue casi un 5% más. Estos datos tienen algo en común: todo es un aumento constante y continuado. Pero Casa Botines, junto a Fundos, va más allá y quieren ser todavía más importantes. Por ello, a pesar de las actuales obras, que finalizan el 25 de junio aunque empiecen otras, prevén una fuerte subida. No obstante, desde Botines son conscientes que, dicha subida se deberá, en gran medida a dos razones: su trabajo y la marca Gaudí.

En pleno centenario de la muerte del arquitecto, Casa Botines Gaudí está sabiendo aprovechar de forma exquisita este tirón. A través de diversas actividades, exposiciones temporales y algunas permanentes y con una visión de Gaudí desde fuera de Cataluña, este espacio se ha convertido en referente a nivel nacional y, gracias a los últimos acontecimientos, también de interés internacional. La última visita del papa León XIV, junto a la inauguración de la Sagrada Familia, la que es su gran obra, ha conseguido que la marca Gaudí llegue a todos los rincones del mundo y, con ello, catapulte a todas sus obras, incluidas las que están fuera de Cataluña.

Sobre esto, Casa Botines está manejando los tiempos de forma excepcional. Renovar su espacio interior, inaugurar el próximo 25 de junio tres plantas, una de ellas por primera vez al público y anunciar que están con los documentos previos para buscar convertirse en Patrimonio de la Humanidad de la Unesco son solo algunas de las muchas comunicaciones que desde Fundos han transmitido que están trabajando en ello.

Todo ello ha conseguido que, desde la propia fundación sean más que optimistas con la posible subida de visitantes que se vayan a encontrar en el presente año. Carlos Varela, director de Colecciones y Exposiciones argumenta que «a pesar de que estén cerradas tres plantas, todos los meses están siendo mejores que los correspondientes al ejercicio anterior, algo que nos sorprende, pero que también nos hace ver que el trabajo que estamos realizando va por muy buen camino». Esta subida, son conocedores de que, en gran medida, también es gracias a los últimos acontecimientos sobre la figura de Gaudí, algo que ven con buenos ojos porque, como ya dijo hace tiempo el director de Fundos, José María Viejo, las obras gaudinianas de fuera de Cataluña, estaban consiguiendo que, al fin, obtengan el mismo reconocimiento y la misma importancia que todas las que tiene dentro de dicha Comunidad.

Esto va a conseguir que, si no hay sorpresas, las visitas suban este 2026 lo que volverá a hacer crecer el legado del arquitecto en León. Pero también saben que, dicho año, se acabará y que dejará de haber centenario por lo que son conscientes de que el esfuerzo que hacen deberá mantenerse o incrementarse para conseguir que la figura siga presente. Eso sí, Carlos Varela explica que «la marca Gaudí es muy fuerte y no está previsto que descienda y afecte el final del presente año y haga que baje en los posteriores».

De esta forma, Gaudí sigue y seguirá siendo una de las grandes figuras destacadas del modernismo leonés y, por lo que parece, será imposible que dicho personaje deje de ser influyente o se pueda, siquiera, pensar en una posible bajada de fama porque, con todo lo que ha hecho, hay Gaudí para rato. Y con respecto a Casa Botines, hay museo, exposiciones, programaciones, actividades culturales para muchos años.

A pesar de estar en obras gran parte de su estructura interna, el museo prevé un aumento de público con respecto a los años anteriores