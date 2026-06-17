El legado fotográfico de Laciana

Publicado por Ismael G. Manjón León Creado: Actualizado:

El Club Xeitu ha publicado el libro Entoncias, una cuidada recopilación de imágenes captadas por Eliseo Gancedo que permite realizar un viaje por la historia reciente del valle de Laciana y su entorno. A través de decenas de instantáneas tomadas entre mediados del siglo XX y los primeros años del XXI, la obra ofrece un retrato detallado de la vida cotidiana, las costumbres, los paisajes y las transformaciones que marcaron a esta comarca leonesa durante varias generaciones.

Su autor, Eliseo Gancedo Fernández (Madrid, 1928), es hijo de padres lacianiegos naturales de Villager de Laciana. Formado como intendente mercantil, desarrolló gran parte de su trayectoria profesional como técnico contable en la empresa pública Ensidesa, donde trabajó durante tres décadas hasta su jubilación. Sin embargo, paralelamente cultivó una profunda afición por la fotografía y mantuvo siempre un estrecho vínculo con la tierra de sus raíces familiares. Miembro del Club Xeitu desde su fundación, ha participado activamente en la preparación de esta publicación, que ve la luz coincidiendo con los 98 años que cumple estos días.

Las imágenes incluidas en Entoncias proceden de un extenso archivo personal compuesto por miles de fotografías realizadas entre 1946 y 2001. Sus primeros trabajos fueron captados con una cámara Voigtländer de fuelle heredada de su padre, mientras que posteriormente utilizó una Kodak Retina IIC de película de 35 milímetros. Con esta última comenzó a realizar en 1958 sus primeras fotografías en color, convirtiéndose en un testigo privilegiado de una época de profundos cambios.

El libro reúne escenas que abarcan desde paisajes y núcleos rurales hasta muestras de arquitectura tradicional, celebraciones populares, juegos infantiles, trabajos agrícolas y ganaderos o estampas familiares. Más allá de su valor sentimental, estas imágenes adquieren una dimensión colectiva al reflejar las formas de vida, las relaciones sociales y las transformaciones experimentadas por Laciana a lo largo de varias décadas.

Las tradicionales escenas del ganado en las brañas, la matanza del cerdo, la siega y el acarreo de la hierba o los paisajes nevados conviven con otras que muestran la llegada de la modernidad a los pueblos. Entre ellas destacan la aparición de vehículos emblemáticos como el Seat 600 o la progresiva incorporación de la televisión a los hogares, símbolos de una sociedad que comenzaba a cambiar rápidamente y sin idea de parar.

La publicación tiene en mente y conserva la memoria de espacios hoy desaparecidos o que han sido profundamente transformados