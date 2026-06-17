La reina y la princesa de la novela romántica, en León
La Sala de Ámbito Cultural de El Corte Inglés acogerá este miércoles, 17 de junio, un encuentro literario con dos autoras que comparten mucho más que su éxito y su vocación, ya que Megan Maxwell y Sandra Miró, madre e hija, presentarán sus respectivas novedades editoriales en un acto que reunirá a dos generaciones de la misma familia que lideran la aceptación de los lectores dentro del género romántico. El evento permitirá a los lectores acercarse a dos maneras de entender la narrativa sentimental que, a pesar de que están conectadas por una sensibilidad común, muestran enfoques claramente diferenciados. Por un lado, la voz consolidada de Megan Maxwell, una de las autoras más influyentes y prolíficas de la novela romántica en España; por otro, la irrupción de Sandra Miró, representante de una nueva generación que explora el amor desde una perspectiva más introspectiva y contemporánea.
Maxwell llega con Ríete de las bodas, una novela que mantiene su sello característico: ritmo ágil, diálogo directo y una mirada desenfadada sobre las relaciones. La autora madrileña, con más de sesenta títulos publicados y una larga lista de reconocimientos —entre ellos premios especializados del género y distinciones recientes a toda su trayectoria—, plantea en esta ocasión una historia intergeneracional que desafía convenciones sociales. Frente a esta mirada más desenfadada, Sandra Miró presenta Un beso al aire, una novela que apuesta por un tono más íntimo y reflexivo. Nacida en 1996, la autora comenzó su trayectoria literaria en 2019 y ha ido construyendo una voz propia centrada en la observación emocional y la exploración del crecimiento personal a través de las relaciones. Su novela sigue a Gabriela, una mujer que ha optado por vivir sin expectativas definidas, dejándose llevar por la inercia del día a día.