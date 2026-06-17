La reina y la princesa de la novela romántica, en León

Publicado por Ismael G. Manjón Creado: Actualizado:

La Sala de Ámbito Cultural de El Corte Inglés acogerá este miércoles, 17 de junio, un encuentro literario con dos autoras que comparten mucho más que su éxito y su vocación, ya que Megan Maxwell y Sandra Miró, madre e hija, presentarán sus respectivas novedades editoriales en un acto que reunirá a dos generaciones de la misma familia que lideran la aceptación de los lectores dentro del género romántico. El evento permitirá a los lectores acercarse a dos maneras de entender la narrativa sentimental que, a pesar de que están conectadas por una sensibilidad común, muestran enfoques claramente diferenciados. Por un lado, la voz consolidada de Megan Maxwell, una de las autoras más influyentes y prolíficas de la novela romántica en España; por otro, la irrupción de Sandra Miró, representante de una nueva generación que explora el amor desde una perspectiva más introspectiva y contemporánea.

Maxwell llega con Ríete de las bodas, una novela que mantiene su sello característico: ritmo ágil, diálogo directo y una mirada desenfadada sobre las relaciones. La autora madrileña, con más de sesenta títulos publicados y una larga lista de reconocimientos —entre ellos premios especializados del género y distinciones recientes a toda su trayectoria—, plantea en esta ocasión una historia intergeneracional que desafía convenciones sociales. Frente a esta mirada más desenfadada, Sandra Miró presenta Un beso al aire, una novela que apuesta por un tono más íntimo y reflexivo. Nacida en 1996, la autora comenzó su trayectoria literaria en 2019 y ha ido construyendo una voz propia centrada en la observación emocional y la exploración del crecimiento personal a través de las relaciones. Su novela sigue a Gabriela, una mujer que ha optado por vivir sin expectativas definidas, dejándose llevar por la inercia del día a día.