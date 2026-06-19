La actriz Anne Hathaway anuncia que está embarazada de su tercer hijo

La actriz Anne Hathaway durante el estreno de la icónica película ‘El diablo viste de Prada 2’ .OCTAVIO GUZMÁN

Publicado por EFE Miami Creado: Actualizado:

La actriz estadounidense Anne Hathaway, una de las protagonistas de la saga 'El diablo viste de Prada' ('The Devil Wears Prada'), anunció este viernes que está embarazada de su tercer hijo.

La intérprete, de 43 años, compartió un video en su cuenta de Instagram en el que aparece con un vestido blanco holgado mientras entra en un recinto y posteriormente muestra su vientre, al ritmo de la canción 'Baby I'm Yours', de Barbara Lewis.

La actriz, casada con Adam Shulman desde 2012, se limitó a escribir en esa red social: "x Baby, I'm yours x".

Hathaway y Shulman ya son padres de dos hijos: Jonathan, nacido en 2016, y Jack, nacido en 2019.

La actriz viene de participar en el rodaje de la secuela 'El diablo viste de Prada 2' ('The Devil Wears Prada 2'), protagonizada también por Meryl Streep.

La primera entrega de la saga estuvo basada en la novela de Lauren Weisberger, inspirada en su experiencia como asistente de la entonces editora de Vogue, Anna Wintour.

La nueva película, dirigida nuevamente por David Frankel y escrita por Aline Brosh McKenna, retoma la historia dos décadas después con el regreso de Andy Sachs (Hathaway), quien vuelve a la revista como editora de reportajes bajo la dirección de Miranda Priestly (Streep).