Polo Nández espera emocionar a León con su música

Publicado por Ismael G. Manjón León Creado: Actualizado:

La plaza Mayor de León se prepara para recibir a uno de sus artistas más queridos. El cantante leonés Polo Nández actúa este domingo, 21 de junio, a partir de las 20.30 horas, en un concierto gratuito enmarcado dentro de la programación de las fiestas de San Juan y San Pedro. La cita supondrá el regreso del artista a su ciudad natal en uno de los momentos más destacados de su carrera.

El reencuentro con el público leonés llega tras meses de crecimiento profesional para el cantante, que acaba de presentar Ni ruido, su primer álbum de estudio. Un trabajo con el que Polo Nández busca consolidar una trayectoria marcada por la honestidad en las letras y un sonido pop cada vez más personal. El propio artista ha reconocido en varias ocasiones que actuar en León tiene un componente emocional especial, al tratarse de la ciudad donde comenzó su vínculo con la música.

Con canciones que combinan sensibilidad, cercanía y ritmos actuales, Nández se ha convertido en una de las voces emergentes del panorama musical español. Su crecimiento en los últimos años le ha permitido recorrer diferentes escenarios del país y llenar salas emblemáticas, consolidando una comunidad de seguidores cada vez más amplia. A ello se suma una propuesta escénica cuidada al detalle, en la que la música convive con elementos visuales y sorprendentes recursos de ilusionismo. El concierto de mañana abrirá una intensa agenda musical en la capital leonesa durante las fiestas patronales. Tras la actuación de Polo Nández, la plaza Mayor continuará la celebración con la sesión musical del colectivo leonés Resaca Boys, prolongando una noche que promete reunir a cientos de personas en el corazón histórico de la ciudad.

Para el artista leonés, la actuación será mucho más que un concierto. Será una nueva oportunidad de cantar en casa, ante familiares, amigos y seguidores de sus inicios.

La música del cantautor leonés destaca por su identidad propia que tanto le ha ido dando durante este último año en varios conciertos