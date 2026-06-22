Hacenderas como antídoto para cuidar el patrimonio cultural de León

Publicado por Ismael G. Manjón León Creado: Actualizado:

Hubo un tiempo en el que los vecinos de los pueblos leoneses no esperaban a que nadie acudiera en su ayuda. Cuando un camino se deterioraba, una fuente dejaba de funcionar o un puente amenazaba ruina, los habitantes se reunían, herramientas en mano, para trabajar de manera conjunta y desinteresada en beneficio de toda la comunidad. Aquella práctica ancestral recibió el nombre de hacendera y, siglos después, continúa demostrando que el esfuerzo colectivo sigue siendo una de las mejores herramientas para preservar la identidad de un territorio.

La hacendera hunde sus raíces en la Edad Media. Era una obligación comunal organizada por los concejos mediante la cual los vecinos colaboraban en la construcción y mantenimiento de infraestructuras esenciales para la vida cotidiana: caminos, presas, puentes, fuentes o molinos. Más que un simple trabajo colectivo, representaba una forma de entender la convivencia basada en la solidaridad y la corresponsabilidad.

Aunque la despoblación y la transformación del mundo rural hicieron desaparecer muchas de estas prácticas, en León la tradición ha encontrado una nueva razón de ser que, casi por obligación ha tenido que aparecer y esa es la defensa del patrimonio histórico.

De caminos a monasterios

Desde su nacimiento en 1992, la Asociación ProMonumenta ha podido mantener esta tradición de las hacenderas como una de las principales señas de identidad. A través del trabajo voluntario de cientos de personas, la entidad ha conseguido intervenir con éxito en monasterios, castillos, yacimientos arqueológicos, puentes históricos y otros elementos patrimoniales amenazados por el abandono.

El monasterio de Santa María de Sandoval, el de San Pedro de Montes, Santa Olaja de Eslonza o los antiguos canales romanos asociados a Las Médulas son solo algunos de los espacios que han recuperado parte de su dignidad gracias a estas jornadas de trabajo comunitario. Durante más de tres décadas, las hacenderas han permitido retirar maleza, consolidar estructuras y, sobre todo, llamar la atención de las administraciones sobre la necesidad de intervenir en monumentos olvidados.

Uno de los ejemplos más recientes es el monasterio de Santa María de Nogales. Oculto durante años bajo una espesa vegetación, el cenobio ha vuelto a situarse en el mapa patrimonial gracias al esfuerzo de decenas de voluntarios que han dedicado jornadas enteras a liberar sus muros de la maleza. Tras varias hacenderas organizadas, los vecinos del municipio pueden ver algunos avances, no muchos, pero que les da visibilidad y un sentido de comunidad que les hace fuertes ante adversidades como la que vivieron en los incendios del pasado año.

Mucho más que limpiar piedras

Sin embargo, el valor de las hacenderas trasciende la mera conservación material. Cada jornada supone también un ejercicio de sensibilización y de transmisión de conocimiento. Quienes participan no solo trabajan; descubren la historia de los lugares, comprenden su relevancia y se convierten en sus principales defensores.

Esa dimensión social y educativa ha quedado reflejada en la exposición Hacenderas por el Patrimonio, impulsada recientemente por ProMonumenta. La muestra, presidida por una gran maqueta artesanal, simboliza el trabajo silencioso realizado desde hace más de treinta años por cientos de voluntarios que han contribuido a rescatar enclaves históricos de toda la provincia. La exposición pretende precisamente visibilizar ese esfuerzo anónimo y recordar que el patrimonio no se conserva solo con inversiones institucionales, sino también gracias al compromiso ciudadano.

En un contexto marcado por la despoblación rural y el progresivo deterioro de numerosos bienes históricos, las hacenderas representan una valiosa lección de civismo. Y ahí reside la importancia de estas. No solo salvan monumentos. También mantienen vivo el espíritu comunitario que durante siglos definió a León.