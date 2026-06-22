Turbina: primicia absoluta en la Plaza Mayor de León

«Prometemos que vamos a ofrecer un buen espectáculo. Vuelvo a repetir que somos la banda más en forma de León. Y, sobre todo, bien vestidos. Somo gente bien vestida, joder...». Más clara que ni el agua son las palabras de Rober Plan B cuando habla de Turbina, su grupo. Y podría añadirse sin más: cuando habla de lo que sea. Así da gusto porque es otro aliciente de lo que son los conciertos de Turbina: un no se lo pierdan que lleva como antetítulo no acepten imitaciones... O una descarga escénica de rock actitud, pasarlo bien y por qué no provocar un poco. Lo justo y necesario. Este martes 23 de junio, cuando den las 12 de la noche, Turbina pondrá toda esta carne en el asador del fuego de San Juan. Es decir, punk rock a diestro y siniestro, y a destajo. Una forma potente de ahuyentar los malos augurios en la noche más larga. Al habla con Rober, lo cuenta: «Vamos a presentar dos nuevos temas. Dos nuevos temas que son dos temazos que hemos grabado con Jorge Coldan y que nos los ha producido él y que vamos a presentar en primicia absoluta en la plaza Mayor. Dos temas como dos putos pianos». Respecto a proyectos inminentes, Turbina se encuentran en plena actividad, o tocando, o componiendo y ensayando. Por lo que también se garantizan las energías renovadas. «En verano tenemos bastantes fechas. Menos en agosto que vamos a parar 15 días para seguir el resto del mes, que ya tenemos algunas fechas. La idea es grabar otros dos temas». Confirman por tanto aquello que prometieron a este periódico cuando dijeron que «Lo mejor siempre está por venir y ahora es Turbina». Firmaban la frase Alfredo Ultrapüs, a la batería; Rober Plan B, guitarra y voz; Juanjo Batalla, al bajo, y Guille Mezcal, guitarra solista. Esto es Turbina a la caza de retos. Si ajustaron cuentas con el pasado o si salvarán el orgullo del rock leonés, de hecho si querrán salvarlo, puede que sean preguntas en el aire. En su día Rober lo simplificaba con humor a la velocidad de uno de sus goles a un toque en el futbolín de su bar. «Todo eso y que no sabes muy bien qué hacer por las tardes en casa». Haz punk rock.