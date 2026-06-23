La ópera histórica que unirá León con Fuerteventura

Publicado por Ismael G. Manjón León Creado: Actualizado:

ÓperaFuerteventura presenta Urraca I, Reina con Reino, la nueva ópera del compositor leonés Igor Escudero Morais, que se estrenará los días 26 y 27 de junio a las 22.00 horas en el Claustro del Museo de San Isidoro. La obra reivindica la figura de Urraca I, la primera mujer en gobernar en Europa por derecho propio, a través de una producción de gran formato que combina rigor histórico, música contemporánea y una puesta en escena creada específicamente para este enclave patrimonial. La ópera es un encargo de ÓperaFuerteventura y está producida conjuntamente por ÓperaFuerteventura y el Museo de San Isidoro, contando con el apoyo del Patronato de Turismo de Fuerteventura, patrocinador único del proyecto. La música original de Igor Escudero Morais da vida a un retrato escénico de Urraca I que combina fuerza dramática, sensibilidad y una profunda conexión con la identidad del Reino de León. La dirección artística y de escena está a cargo de José Concepción, artista canario con una amplia trayectoria internacional como tenor y director escénico, que ha desarrollado su carrera en teatros de Europa y América y es conocido por su enfoque visual, su trabajo con grandes elencos y su capacidad para integrar patrimonio, música y narrativa contemporánea en un mismo lenguaje escénico. La producción reúne a casi 100 profesionales, entre solistas, coro, actores, figuración, equipo creativo y personal técnico procedente tanto de Canarias como de León, y contará además con la participación especial del grupo de danza Gratie D'Amore, referente leonés en danza histórica, que aportará autenticidad y riqueza visual a las escenas cortesanas. Al finalizar cada representación, el público asistente será invitado a un cóctel de cortesía, donde podrán degustar vinos de la tierra leonesa y queso majorero, uno de los productos más emblemáticos de Fuerteventura y reconocido internacionalmente, como símbolo del puente cultural entre León y Fuerteventura.