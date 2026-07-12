La música en directo leonesa vive el mejor momento de su historia

Publicado por Ismael G. Manjón Creado: Actualizado:

La música en directo lleva en auge desde hace varios años. La pandemia paró un poco esa subida e hizo que la industria redujera su protagonismo. Tras ella, esta tipología volvió a tener un crecimiento entre la sociedad. León, en este aspecto, nunca había sido un lugar destacado ni una provincia, donde las productoras o las personas vieran la posibilidad de implantar esto con relativo éxito. Pero eso ha cambiado o, por lo menos, es lo que parece y se intenta desde varias organizaciones.

Monoloco reunió en 2026 a más de 20.000 asistentes, convirtiéndose en un festival de referencia del noroeste español





Este 2026 ha terminado de explotar en la provincia este nicho de mercado que nunca había sido favorable, pero que ya se comienza a hacer su hueco. Bares que ofrecen música en directo, espacios que contratan cantantes locales, instituciones que apuestan por ello, festivales que se conforman y son un éxito o las propias fiestas grandes de la ciudad han conseguido que la gente tenga otro tema que hablar en la ciudad. Y eso, cuanto menos, tiene mucho valor. «Es algo que hace mucha ilusión porque nunca se había tenido en la ciudad una oferta musical semejante», comentan los viandantes cuándo se les pregunta acerca de la música en directo leonesa. «Sorprende lo bien que está capacitada esta ciudad para acoger festivales y eventos en directo y que salgan todo bien. Eso tiene un valor incalculable», explican unos asturianos tras disfrutar un fin de semana repleto de música en el Monoloco.

Álex Fernández también eligió a León este 2026Virginia Moran

Una oferta variable y completa

Si una persona decide mirar León como destino va a tener todo tipo de oferta. Muchos fines de semana, varios lugares como Espacio Vías, Black Bourbon o El Gran Café ofrecen una música en directo por parte de todo tipo de cantantes, la gran mayoría locales. Studio 54 también se cuela entre estos espacios siendo una sala, donde se realizan varios conciertos de forma anual como, por ejemplo, el que se hará el próximo 24 de octubre por parte de la banda gallega Tanxugueiras. Y eso solo es la capital. Si sales fuera tienes para elegir. Uno de los más conocidos es Club 45, que hacen durante el año diferentes jornadas de música en directo, además de unirlas con conferencias y demás actividades relacionadas con dicha tipología de música.

Las salas pequeñas sostienen el crecimiento musical: son el escaparate de los artistas locales y mantienen viva la programación

El claro ejemplo del auge de este nicho es el caso del Monoloco, un festival que, durante este año, ha vivido otro «peak» a nivel nacional, marcando su máximo histórico con más de 20.000 participantes y que lo consolida como festival de referencia en el noroeste de España. Un 35% fueron de León, el resto, de otras provincias y comunidades colindantes o de otras zonas a nivel nacional. Un dato que refleja ese crecimiento y que ha hecho que, los propios creadores, hayan tomado la decisión de solo realizar uno al año, en vez de dos, para hacerlo «mucho más exclusivo» y, de esta forma, conseguir dar «el mejor servicio posible a todas las personas que confían en nosotros como organizadores y como festival», comentan los fundadores de este festival que cumplió su décima edición junto a una de las mayores carteleras que se han visto en León juntas. Álvaro de Luna, Leire Martínez, JC Reyes y Saiko son solo algunos de los muchos nombres que pusieron sobre el escenario toda esa música que Monoloco contrató para los leoneses.Este ejemplo es a lo grande, pero también hay muchas otras salas, otros espacios que realizan esta labor, con menos gente, pero que da una vida musical a León que la pone siempre en el mapa a nivel nacional. Y tienen el mismo valor. «Las salas pequeñas tenemos lo necesario para poder salir del paso con una calidad más que adecuada. Hace unos meses me fuí de viaje a varias ciudades de España y me dí cuenta que León había crecido de forma considerable», explica uno de los responsables de las salas que realiza este tipo de actividades en directo.

León cuenta con muchos espacios para realizar música en directoVirginia Moran

Investigaciones lo dicen

El investigador de la escuela y director de Fundación Civismo Albert Guivernau hizo, hace apenas unos meses, un análisis actualizado de la evolución de una industria que ha situado a España entre los 15 países del mundo más potentes. La mejora en las infraestructuras, la profesionalización de los promotores y la consolidación de grandes recintos han contribuido a que artistas de primer nivel incluyan en sus giras cada vez más fechas en España. Y ese es probablemente el mayor problema que tiene León y eso lo argumenta el investigador en dicho documento que expone uno de los mayores problemas que alberga León en ese sentido y que afecta de lleno a la tipología de espectadores que recibe la ciudad en fechas señaladas como son el Festival del Monolo o las Fiestas de San Juan y San Pedro: las infraestructuras ferroviarias. Existe la dificultad de llegar a León a través del Ave desde muchas zonas de España y eso limita geográficamente a la ciudad. Por otro lado, el crecimiento de este tipo de actividades culturales ha conseguido que el noroeste sí que se movilice para estas fechas y, a futuro, pueda hacerlo el resto de España, pero para ello es necesario poner facilidades en estos aspectos.

El crecimiento de la música en directo no solo tiene una repercusión cultural, sino también económica. Cada concierto o festival supone un movimiento de personas que termina beneficiando a hoteles, restaurantes, comercios y servicios de transporte. Los fines de semana con grandes eventos son cada vez más habituales las terrazas llenas, los alojamientos con altos niveles de ocupación y un ambiente que hace años era poco frecuente en la ciudad. La música se ha convertido, poco a poco, en un motor capaz de generar actividad más allá del propio escenario.Además, el aumento de la programación también está sirviendo como escaparate para numerosos artistas leoneses. Bandas emergentes y músicos consolidados encuentran ahora más oportunidades para actuar sin necesidad de abandonar la provincia. Esa continuidad resulta fundamental para profesionalizar el sector y crear una escena estable que permita atraer cada vez a más público. «Ahora hay muchos más espacios donde enseñar nuestro trabajo y eso hace que la gente también conozca la música que se hace en León», explican varios artistas leoneses.Sin embargo, todos los agentes implicados coinciden en que el verdadero desafío comienza ahora. Mantener una programación estable durante todo el año, seguir apoyando a las salas de pequeño y mediano formato y continuar atrayendo artistas nacionales serán algunos de los objetivos para consolidar este momento. A ello se suma la necesidad de seguir mejorando las conexiones de transporte y las infraestructuras que permitan absorber un mayor volumen de visitantes sin perder la calidad de la experiencia.León parece haber encontrado en la música en directo una oportunidad para reforzar su oferta cultural. Todo apunta a que este auge no será una moda pasajera, sino una transformación con vocación de permanencia.

León ha pasado de estar al margen de los grandes conciertos a consolidar una oferta de música en directo estable y continuada