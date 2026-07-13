Comienza un curso en Botines para conocer a Antoni Gaudí en el siglo XXI

Publicado por Ismael G. Manjón Creado: Actualizado:

la Universidad de León (ULE) ha programado un curso de verano titulado El legado de Gaudí. Aprender de Gaudí en el siglo XXI, que se celebrará los días 13, 14 y 15 de julio en el Museo Casa Botines Gaudí, dirigido especialmente a estudiantes universitarios de Humanidades (Historia, Historia del Arte, Filosofía), Bellas Artes, Arquitectura, Turismo y Conservación y Restauración de bienes culturales, amantes del arte y la arquitectura, historiadores del arte, arquitectos, conservadores-restauradores, trabajadores y gestores del patrimonio cultural y de museos, y abierto también a la participación de cualquier persona que esté interesada en la figura y obra de Gaudí.

Bajo la dirección de Carlos Varela Fernández y César García Álvarez, el curso se desarrollará el lunes 13 y martes 14, de 10.00 a 13.30 y de 16.30 a 18.30, y el miércoles 15, de 08.30 a 21.00, hasta completar un total de 28,5 horas (23,5 lectivas y 5 de trabajo autónomo de los alumnos). El curso pretende acercar la obra y la figura de Gaudí a estudiantes e interesados, para fomentar la investigación sobre la arquitectura de Gaudí y de su época, al tiempo que se ponen en valor sus aportaciones al arte, a la arquitectura y el diseño. Desde la organización se apunta que también se desea «reivindicar el carácter innovador de Gaudí, como maestro de arquitectura y creador de nuevas soluciones estructurales, decorativas y simbólicas», así como «revisar la vigencia de su obra en el siglo XXI».

Además de las conferencias que integran el programa, a cargo de destacados especialistas procedentes de varias universidades y entidades, hay que destacar las visitas guiadas a las exposiciones temporales Gaudí y la ciudad moderna, y Gaudí y el trencadís, y la excursión a el Palacio y El Capricho.