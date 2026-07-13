Comienza un curso en Botines para conocer a Antoni Gaudí en el siglo XXI
Los días 13, 14 y 15 serán cuándo se realice el curso
la Universidad de León (ULE) ha programado un curso de verano titulado El legado de Gaudí. Aprender de Gaudí en el siglo XXI, que se celebrará los días 13, 14 y 15 de julio en el Museo Casa Botines Gaudí, dirigido especialmente a estudiantes universitarios de Humanidades (Historia, Historia del Arte, Filosofía), Bellas Artes, Arquitectura, Turismo y Conservación y Restauración de bienes culturales, amantes del arte y la arquitectura, historiadores del arte, arquitectos, conservadores-restauradores, trabajadores y gestores del patrimonio cultural y de museos, y abierto también a la participación de cualquier persona que esté interesada en la figura y obra de Gaudí.
Bajo la dirección de Carlos Varela Fernández y César García Álvarez, el curso se desarrollará el lunes 13 y martes 14, de 10.00 a 13.30 y de 16.30 a 18.30, y el miércoles 15, de 08.30 a 21.00, hasta completar un total de 28,5 horas (23,5 lectivas y 5 de trabajo autónomo de los alumnos). El curso pretende acercar la obra y la figura de Gaudí a estudiantes e interesados, para fomentar la investigación sobre la arquitectura de Gaudí y de su época, al tiempo que se ponen en valor sus aportaciones al arte, a la arquitectura y el diseño. Desde la organización se apunta que también se desea «reivindicar el carácter innovador de Gaudí, como maestro de arquitectura y creador de nuevas soluciones estructurales, decorativas y simbólicas», así como «revisar la vigencia de su obra en el siglo XXI».
Además de las conferencias que integran el programa, a cargo de destacados especialistas procedentes de varias universidades y entidades, hay que destacar las visitas guiadas a las exposiciones temporales Gaudí y la ciudad moderna, y Gaudí y el trencadís, y la excursión a el Palacio y El Capricho.