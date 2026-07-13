El cineasta leonés, Néstor López, gana el Festival de Cine L’Alfàs

Publicado por Ismael G. Manjón Alicante Creado: Actualizado:

En la gala de clausura de este sábado del veterano festival, Polígono X se ha llevado el principal premio de la 38 edición que ha repartido 9.500 euros en premios y al que han concurrido 1.014 cortos, de los que fueron seleccionados 21 finalistas. El cortometraje de López, quien ya ha ganado dos Goya con los cortos Mamá y Semillas de Kivu, dura 15 minutos y cuenta en el reparto con Juan José Ballesta, Guillermo Hego y Deividis de Jesús, entre otros. Con el éxito en l'Alfàs del Pi se clasifica directamente para la próxima edición de los Goya y también para los Premios Fugaz de 2027. El faro de plata ha sido entregado al director por el alcalde de l'Alfàs, Vicente Arques. La historia de Polígono X se sitúa en las canchas de fútbol de una barriada periférica, donde un grupo de jóvenes locales liderados por 'Rana' se siente humillado tras perder repetidamente contra los jóvenes brasileños del barrio vecino, y el conflicto deportivo escala rápidamente a un partido de fútbol 5x5 que se transforma en un microcosmos de tensiones sociales, disputas territoriales, identidades cruzadas y deseo de pertenencia.

Al recoger el Faro de Plata, López ha explicado que lo que hace grande a un festival es que cuide al cineasta y l'Alfàs es «mucho más grande» que otros muchos certámenes. Y ha dedicado la distinción al equipo que le ha ayudado.