'El Chiringuito' y Pedrerol abandonarán Atresmedia el próximo 20 de julio

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El presentador Josep Pedrerol y el programa que presenta, 'El Chiringuito', concluirán su vinculación profesional con Atresmedia el próximo 20 de julio con una edición especial por la final del Mundial de Fútbol.

Así lo ha anunciado este martes Atresmedia en un comunicado, en el que ha subrayado que se cierra así "una década exitosa" de Pedrerol en el grupo de comunicación.

"Durante este tiempo, ‘El Chiringuito’ se ha convertido en un referente del análisis, la información y el debate deportivo, con una sólida comunidad de seguidores y un impacto que ha trascendido la televisión siendo líder de los canales temáticos", agrega Atresmedia.

Pedrerol, por su parte, ha explicado que han sido trece años fantásticos, en los que ha trabajado con absoluta libertad: "Si además de informar con exclusivas y el mejor debate, hemos conseguido hacer compañía y arrancar una sonrisa cada noche con ‘El Chiringuito’, nos sentimos más que felices. Y al mediodía con ‘Jugones’ hemos logrado ser el referente de la información polideportiva”.