El ciclo 'Cine de verano' trae este jueves al paseo de Quintanilla 'El maestro que prometió el mar'

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El ciclo ‘Cine de verano’ continúa este jueves 16 de julio con una nueva proyección con subtítulos y con acceso gratuito en el paseo de Quintanilla a las 22:30 horas. Una iniciativa enmarcada en el Festival de Verano ‘León, Cuna del Parlamentarismo’ que promueve la Concejalía de Acción y Promoción Cultural del Ayuntamiento de León.

En esta ocasión, en la gran pantalla se mostrará la película ‘El maestro que prometió el mar’ (2023), drama biográfico español dirigido por Patricia Font, con guion de Albert Val sobre la obra documental de Frances Escribano junto a Sergi Bernal, Queralt Solé y Francisco Ferrándiz. Está protagonizada por Enric Auquer y Laia Costa, entre otros actores. Este largometraje recibió el Premio del Público en los XVI Premios Gaudí.

‘El maestro que prometió el mar’ entrelaza la historia real de Antoni Benaiges, maestro de Mont-Roig del Camp (Tarragona) destinado en 1934 en el pueblo burgalés de Bañuelos de Bureba, y la historia ficticia de Ariadna en 2010, quien busca los restos de su bisabuelo desaparecido en la Guerra Civil. Descubrirá que Benaiges fue profesor de su propio abuelo. El maestro, desaparecido en 1936, puso en marcha un innovador método pedagógico para la época y prometió a sus alumnos que les llevaría a ver el mar.

El programa de ‘Cine de verano’ continuará el 23 de julio con la proyección de la película de ‘Flow’, el 30 de julio con ‘El viejo Roble’, el 6 de agosto con ‘La juventud’ y el 13 de agosto con ‘Cinco lobitos’.