León acoge la primera parada de la exposición itinerante conmemorativa del 50 aniversario de Hispania Nostra

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La Casa de las Carnicerías de León acoge hasta finales de agosto la primera parada de la muestra itinerante conmemorativa del 50 aniversario de Hispania Nostra, tras su presentación en Madrid el pasado mes de abril.

La exposición, inaugurada en la tarde de este miércoles, recorre el trabajo de la entidad en la defensa, conservación y puesta en valor del patrimonio cultural y natural de España y pone en valor iniciativas emblemáticas como la Lista Roja y los Premios Hispania Nostra a las Buenas Prácticas. Además plantea una reflexión sobre el patrimonio como memoria compartida, responsabilidad colectiva y herramienta para comprender el presente.

“Es una forma de mirar hacia atrás para reconocer todo lo que se ha avanzado, pero también de mirar hacia adelante y recordar que la defensa del patrimonio sigue siendo una tarea imprescindible”, señala Araceli Pereda, presidenta de Hispania Nostra, sobre una iniciativa que cuenta con el mecenazgo de la Fundación ACS y el apoyo de Acción Cultural Española.