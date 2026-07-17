En el nombre de Crémer

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El Premio de Poesía Joven Victoriano Crémer, impulsado por la editorial Averso Poesía con la colaboración de la Concejalía de Acción y Promoción Cultural del Ayuntamiento de León y la Fundación Sierra Pambley, llega a su segunda edición con la apertura del plazo para presentar trabajos originales hasta el próximo 31 de agosto.

Este premio, dotado con 3.000 euros y la publicación de la obra vencedora con una tirada nacional de 500 ejemplares, nació en 2025 con el objetivo de poner en valor al escritor leonés de la poesía de posguerra e incentivar la creación de los jóvenes poetas.