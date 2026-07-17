Diario de León
ÚLTIMA HORA

La Audiencia de Madrid corrige a Peinado y devuelve el pasaporte a Begoña Gómez pero mantiene el juicio con jurado

En el nombre de Crémer

El certamen se celebrará por segunda vez

El certamen se celebrará por segunda vezdl 

Publicado por
ICAL

Creado:

Actualizado:

El Premio de Poesía Joven Victoriano Crémer, impulsado por la editorial Averso Poesía con la colaboración de la Concejalía de Acción y Promoción Cultural del Ayuntamiento de León y la Fundación Sierra Pambley, llega a su segunda edición con la apertura del plazo para presentar trabajos originales hasta el próximo 31 de agosto.

Este premio, dotado con 3.000 euros y la publicación de la obra vencedora con una tirada nacional de 500 ejemplares, nació en 2025 con el objetivo de poner en valor al escritor leonés de la poesía de posguerra e incentivar la creación de los jóvenes poetas.

tracking