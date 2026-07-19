ABBA y Stephen King en el teatro bañezano

La edil de Cultura y el alcalde de La Bañeza sostienen el cartel con la nueva programación teatral.dl

Publicado por Claudia Melcón León Creado: Actualizado:

El Salón de Plenos del Ayuntamiento de La Bañeza fue el lugar de presentación de un avance de programación del segundo semestre de 2026 del Teatro Municipal.

El evento fue presidido por el alcalde de la ciudad, Javier Carrera de Blas, y la concejal de cultura, Silvia Cubría. Carrera reafirmó el compromiso del Consistorio con dotar de un alma cultural viva a la ciudad para atraer visitantes y ver las calles rebosantes de gente. Recalcó que la cultura está siendo la piedra angular de esta temporada estival, con un plan intenso en esa materia.

El alcalde afirmó que el Teatro Municipal ofrecerá obras de calidad. Se tratan de grandes producciones con actores de renombre y reconocidos por el público.

Carrera insiste en que la cultura es una prioridad para el Ayuntamiento, dado que para él las acciones culturales son uno de los pilares vertebradores para el progreso de la sociedad. Esto se refleja en el apoyo fuerte a los creadores y al sector escénico por parte de la institución.

El líder del Ayuntamiento hizo un llamamiento a la ciudadanía para que disfrutara de las obras y aseguró que La Bañeza es un refugio abierto a cualquiera que quiera acudir y deleitarse con sus rincones.

Las representaciones elegidas para este nuevo ciclo de teatro son las siguientes:

ABBA Manía, un tributo al arrebatador grupo sueco que conquistó el mundo con sus pegadizas canciones.

Una noche de zarzuela, planeada para el 14 de agosto, una reivindicación del género de ópera a la española aderezado con risas y participación por parte del público.

Misery, para el 11 de octubre, una adaptación teatral de la mítica novela de uno de los reyes del terror literario, Stephen King. Esta representación cuenta con actores más conocidos, que han aparecido en producciones de cine y televisión: Carmen Conesa, actriz de la aclamada serie Merlí: Sapere Aude; Marcial Álvarez, de la serie El comisario y Alberto Vázquez, de la película El alquimista impaciente, ganadora del Goya a mejor dirección artística, y con el que Vázquez se coronó con el Goya a mejor actor revelación. Algún nostálgico se acordará de cómo la actriz Kathy Bates interpretó de manera magistral a una fanática desquiciada que encierra a su autor preferido en su casa, en la adaptación cinematográfica de la novela, que le valió el Oscar a Mejor Actriz.

Las preciosas ridículas, el 8 de noviembre, una comedia satírica sobre la egolatría en redes sociales al estilo del rococó dieciochesco.

Por último, Lope Exprés, prevista para el 14 de noviembre, una comedia musical sobre el gran genio del Siglo de Oro español, Lope de Vega.



La programación forma parte de la Red de Teatros de Castilla y León y próximamente se sabrá la programación teatral de 2027, según Cubría

Según palabras de la edil, la programación se enfoca para todos los públicos y combina apuestas más tradicionales con otras más acorde al gusto juvenil.

Igualmente, informa de que los precios oscilan entre los 25 y los 30 euros, pero que las obras destinadas a jóvenes tendrán precios más bajos.

La compra de entradas podrá hacerse en las oficinas municipales, de lunes a viernes de nueve de la mañana a 2 de la tarde; en la taquilla del Teatro Municipal los días de representación a partir de dos horas antes del comienzo del espectáculo; y por internet a través de la página web www.teatrolabañeza.es.