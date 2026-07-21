Nace una sinergia por el modernismo en León

Publicado por Claudia Melcón León Creado: Actualizado:

El director general de la Fundación de Obra Social de Castilla y León (Fundos), José María Viejo, y el presidente de la Asociación de Amigos del Modernismo de León, Miguel Ángel Cordero, han hecho oficial un convenio mediante el cual Fundos proporcionará asesoramiento técnico a la organización para la gestión de la Ruta de Modernismo de la provincia leonesa.

Dicha asistencia se basará en guiar la elección de hitos arquitectónicos y en la creación de contenidos interpretativos cogiendo como inspiración la experiencia y las competencias obtenidas por Fundos en la elaboración y administración de la Ruta Urbana ´El León de Gaudí` de la mano de Casa Botines Gaudí. La arquitectura del itinerario es de las últimas décadas del XIX y las primeras del XX.

Anualmente, Fundos presenta la Feria Modernista de León, en cuya V edición colaborará de manera activa la Asociación de Amigos del Modernismo de León mediante la ayuda en el desarrollo de actividades culturales y de difusión.

Además, la asociación pondrá su granito de arena en reconstrucciones históricas vinculadas al modernismo, tal y como lo refleja la programación fijada por la organización del evento.