La excavación del Castro de los Judíos confirma una ocupación prerromana

Publicado por Ismael G. Manjón León Creado: Actualizado:

La campaña arqueológica de este año en el Castro de los Judíos de Puente Castro avanza con importantes hallazgos científicos y un creciente interés académico. La confirmación de una ocupación de la Edad del Hierro, anterior al asentamiento judío medieval, y la renovación de la financiación municipal hasta 2028 consolidan este yacimiento como uno de los más relevantes para el conocimiento de la historia de León.

El Ayuntamiento de León ha reafirmado su compromiso con el proyecto arqueológico que la Universidad de León desarrolla en el Castro de los Judíos, una investigación que cuenta con financiación municipal desde 2020. El convenio de colaboración, renovado en 2024, garantiza el apoyo económico hasta 2028, el máximo periodo permitido por la legislación vigente.

Durante su visita al yacimiento, Elena Aguado, concejala de promoción cultural del Ayuntamiento de León destacó la importancia de seguir impulsando una investigación que permite recuperar una parte "muy desconocida" de la historia de León. Subrayó que apenas existe bibliografía sobre este asentamiento, por lo que los trabajos arqueológicos constituyen la principal fuente para reconstruir la vida de la comunidad judía que habitó este enclave durante la Alta y Plena Edad Media.

Confirmada una ocupación de la Edad del Hierro

La principal novedad científica de la campaña es la confirmación de que el cerro estuvo ocupado antes del establecimiento de la comunidad judía. La directora de la excavación explicó que las dataciones realizadas mediante Carbono 14 sobre restos de fauna hallados bajo las estructuras medievales certifican la existencia de una ocupación prerromana correspondiente a la Edad del Hierro.

El descubrimiento se apoya en la aparición de cerámicas características de este periodo, estructuras excavadas en el terreno y distintos niveles arqueológicos claramente diferenciados de los medievales.

Aunque en campañas anteriores ya se habían localizado materiales aislados de la Edad del Hierro, las evidencias encontradas el pasado año y ahora confirmadas científicamente permiten demostrar que el enclave ya estuvo habitado siglos antes de convertirse en la judería medieval.

Tres sectores de excavación para profundizar en la historia del yacimiento

La campaña de este año se centra en tres sectores distintos del yacimiento con el objetivo de continuar documentando las diferentes fases de ocupación del asentamiento.

Los investigadores trabajan en identificar con mayor precisión las distintas etapas constructivas de la comunidad judía, así como los procesos que llevaron a la destrucción de la judería a comienzos del siglo XIII.

Además del conocimiento sobre la población judía, la excavación está proporcionando información muy valiosa sobre la propia ciudad medieval de León y su entorno. Los trabajos permiten reconstruir los sistemas constructivos de la época, la organización de los espacios domésticos y buena parte de la cultura material utilizada por sus habitantes.

Entre los hallazgos destacan también objetos relacionados con actividades artesanales y evidencias que ayudan a conocer mejor el papel de las mujeres en algunas de estas tareas productivas.

Una excavación convertida en referente formativo

La dimensión docente continúa siendo uno de los pilares del proyecto. Cerca de medio centenar de personas participan este verano en la campaña entre los trabajos de campo y el laboratorio.

Junto a estudiantes de Historia, Historia del Arte, máster y doctorado de la Universidad de León, participan alumnos procedentes de las universidades de Santiago de Compostela, Complutense de Madrid, Alcalá, Lisboa y Minho (Braga), gracias a distintos convenios de colaboración.

El interés por formar parte de la excavación ha sido tan elevado que el equipo investigador ha tenido que rechazar alrededor de veinte solicitudes de estudiantes de otras universidades españolas, entre ellas Barcelona, Málaga y Córdoba, debido a la falta de capacidad de alojamiento.

La única excavación arqueológica de la Universidad de León

La directora de la intervención recordó que el Castro de los Judíos constituye actualmente la única excavación arqueológica activa del Departamento de Historia de la Universidad de León.

El proyecto está dirigido por un equipo interdisciplinar formado por especialistas en Prehistoria, Historia Medieval y arqueólogos profesionales, que consideran esta excavación una herramienta esencial para formar a los futuros historiadores e investigadores mediante prácticas reales de campo.

Con una financiación asegurada hasta 2028 y nuevos hallazgos que amplían la secuencia histórica del yacimiento hasta la Edad del Hierro, el Castro de los Judíos continúa consolidándose como uno de los principales proyectos arqueológicos de Castilla y León y una referencia para comprender tanto el pasado medieval como los orígenes más antiguos del territorio leonés.