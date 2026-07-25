La cultura pop hecha arte

Una de las imágenes de la serie ´Montañas míticas` exhibida en la exposiciónSr. Bermúdez

Publicado por Claudia Melcón León Creado: Actualizado:

La Fundación Club 45 presenta hoy la exposición ´Visual`en la sala de exposiciones Popcorner de Santa Colomba de Somoza. La inauguración tendrá lugar a las seis de la tarde.

El creador de la muestra es Sr. Bermúdez, el nombre artístico de Igor Arregi Bermúdez, uno de los diseñadores gráficos más punteros a nivel nacional, reconocimiento logrado por sus creaciones y por el cariño del público.

El diseñador, nacido en San Sebastián en 1975, es un enamorado de la cultura pop, un elemento que se refleja sobre en sus obras a través de la música, las series televisivas y el cine o en una fusión de todas ellas. Sus señas de identidad a nivel artístico son el uso de colores planos, el estilo minimalista y la dualidad que reside en los objetos.

Con ´Visual` Sr, Bermúdez pretende dar a conocer al público las bases y el propósito que hacen posible su trabajo mediante la exhibición de cuarenta y cuatro imágenes, cuarenta y cinco sumando el título como guiño a la Fundación, agrupadas en cuatro series distintas.

La primera de ellas y a la que dedica la mitad de su exposición es Graphic Songs, que se consagra a las canciones. Las series restantes son Pensamiento ´Ilustrado`, Montañas Míticas y Cultura Culinaria Japonesa. Las series toman lo insólito como eje vertebrador.

El hecho de que las canciones sean las principales protagonistas de esta muestra no es casual. Las melodías de Sigur Rós, Planetas, Pixies, Wilco, Radiohead y Bowie fueron su principal compañía durante la soledad de la pandemia.

La música fomentó que Bermúdez redefiniera su trayectoria e hizo que su labor se catapultara con multidud de encargos para logotipos y portadas de libros, reuniones con editoriales y agencias publicitarias, además de entrevistas en medios especializados, momento en el que se hizo más conocido.

Su obra ha sido influida por el ilustrador vasco Javier Aramburu.