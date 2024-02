«Se fichó lo que necesitábamos»

Publicado por Miguel Ángel Tranca León Verificado por Creado: Actualizado:

Conservar a la plantilla actual y cubrir puestos específicos. Esos dos argumentos han sido los que ha plasmado en su libro de ruta la Cultural en la ventana de invierno. Así lo esgrimía el director deportivo de la entidad leonesa, José Manzanera, tras el cierre del mercado que para el club ha supuesto la llegada de Luis Bilbao y Fabio Blanco y las salidas de Salvi Carrasco y Marcos. La incorporación de un delantero que hasta última hora era una opción con el croata Ivan Durdov al final no fue posible.

«Estoy muy satisfecho ya que tras la mala noticia de la lesión de Samanes hemos podido fichar a dos futbolistas, uno que ya lo teníamos detectado desde el verano que era Fabio y en el caso de Luis Bilbao que vendría a cubrir la baja de Samanes con un perfil de extremo izquierdo . Luego en el apartado de salidas tras las conversaciones que tuvimos con Salvi entendíamos que teníamos que facilitarle las cosas para que pudiera tener más minutos en otro sitio porque el quería jugar. Y en caso de Marcos algo parecido porque entendíamos que debía jugar minutos. A partir de ahí ase intentó trabajar hasta el final para intentar mejorar una plantilla con la que estamos muy contentos. Considero que los nuestros son los mejores y afrontamos lo que queda de temporada con muchas gana, ilusión y el foco diario para sacar adelante las cosas».

«Hay una cosa que en este tipo de mercados entre temporada se da por hecha y que es muy difícil. Y es que cuando estás haciendo las cosas bien a veces puede haber intereses por otros jugadores y te puede debilitar la plantilla. En nuestro caso siempre hemos utilizado la situación deportiva por encima de la económica y lo que sí que digo es que estamos muy satisfechos con la plantilla porque nosotros tenemos todos los puestos doblados y estamos contentos con todos los jugadores que tenemos. Obviamente cuando te llaman los atiendes pero nosotros lo que hemos hecho al final es lo contrario, intentar si podemos mejorar con lo que hay en el mercado calibrarlo pero no son cosas que sean sencillas. Para mi la guinda principal e haber podido mantener a jugadores que son muy importantes para nosotros».

«En cuanto al delantero se ha trabajado y han aparecido muchos nombres. Pero si pensamos que podemos fichar a un jugador que haya anotado 15 goles y su equipo le permita salir a coste cero es muy complicado. Quiero recordar que los tres delanteros que tenemos son jugadores que el año pasado han anotado bastante como Guillermo que hace nueve goles en el Nastic, Dorian 12 o 13 y Escudero en nuestro mismo grupo 14 goles. Seguramente que uno de esos delanteros los pudiéramos haber firmado en este mercado de invierno, pero ya los tenemos. Lo que hemos buscado es mejorar ciertas situaciones pero mejorar lo que tenemos no es tan sencillo».

Sobre la marcha de Salvi Carrasco al Tarazona remarcaba el director deportivo de la Cultural: «Me reafirmo que no hemos recibido oferta oficial de ningún club. Sí es cierto que ha habido sondeos. Nosotros le ponemos un valor al futbolista y ahí aparecen los intereses de los clubes. El chico además está agradecido de la oportunidad que le ha dado la Cultural de crecer como profesional. Y aunque es un activo del club hay que tener en cuenta también la s situaciones particulares de los jugadores. Él quería disponer de más minutos y nosotros hemos entendido su postura».

También se refirió José Manzanera al fichaje que al final no pudo producirse del delantero croata Durdov. «Sí fue un jugador por el que hemos preguntado por su situación y hemos estado al tanto pero al final no se ha podido dar. Pero no quiero hablar de jugadores que tienen contrato con otro equipo». Y añadió: «Para mí estaba muy claro. Era complementar lo que teníamos porque ir a este mercado y traer al salvador de la plantilla era difícil. Hemos intentado con los dos fichajes completar los que teníamos. Reforzar la amplitud de la banda izquierda con Luis Bilbao y en el caso de Fabio hemos buscado un jugador que cuando estés atascado pueda ayudarnos. Y aunque sea diestro también se desempeñe en otros escenarios».

Manzanera eludió referirse a otros equipos y sus movimientos en este mercado de invierno. Y precisó que la Cultural no se considera inferior a nadie en esta materia. «En el fútbol más no es más siempre. Lo teníamos claro. Había que valorar lo que necesitábamos y lo que estábamos dispuestos a hacer para mejorar. Para nosotros el mercado no era una subasta. Además, estamos contentos con lo que tenemos y lo importante era retener a los jugadores. Así ha sido por lo que la valoración es que se ha hecho lo que se tenía que hacer».

