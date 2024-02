El CD La Virgen se topa con un Almazán muy efectivo

El CD La Virgen no pudo pasar del empate en su nuevo compromiso en Los Dominicos. FERNANDO OTERO

El CD La Virgen salvó en el último suspiro un punto frente al Almazán (2-2) en un encuentro en el que los locales no merecieron tanto sufrimiento.

En un encuentro en el que los virginianos buscaron apuntarse la victoria se encontraron con un rival bien pertrechado atrás que supo jugar sus bazas. Primero intentando que el CD La Virgen y en especial su goleador Miguel Ángel Vázquez no llegaran con peligro a su área. Y durante buena parte del choque lo lograron obligando a los de Sergio ‘Nanín’ a tener que buscar lanzamientos lejanos para crear peligro. Sus llegadas al área del Almazán eran más bien escasas en cuanto a peligro se trata.

Tampoco es que los visitantes dispusieran de opciones de peligro ante el marco de Miguel Ángel. Aunque sí hicieron gala de efectividad justo antes del descanso con el gol de Óscar González que los adelantaba en el marcador en el minuto 42.

El mazado fue duro para el CD La Virgen que no obstante salió en la segunda parte decidido a variar esta situación. Fue en el minuto 63 cuando Javier Fernández acertaba con la portería rival para igualar a uno. Tocaba remontada y a eso se puso el equipo local que a pesar de intentarlo no encontraba el camino correcto.

Y si por si eso fuera poco iba a encajar el 1-2 a los 76 minutos. Una situación que tampoco cayó bien en los jugadores. Eso sí, hasta el final buscaron al menos que el partido no se quedara en derrota. Su presión y dominio encontró su premio en el minuto 89 con el tanto de Abel Calleja que ponía las tablas con el 2-2. Eso sí, ya no hubo tiempo para más y el CD La Virgen tuvo que conformarse con un punto que le supo a poco aunque a punto estuvo de que este no subiera a su casillero.