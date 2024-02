¿La Cultural echó el resto por el killer?

Publicado por RedacciónÁngel Fraguas Verificado por Creado: Actualizado:

La Cultural transita hacia la jornada 23 de Liga en el Grupo I de Primera Federación con un problema muy serio, sus delanteros no tienen gol. En este curso deportivo, tras fichar a Guillermo, Escudero y Dorian para reforzar el ataque, este problema sigue estando presente. La dirección deportiva que lidera José Manzanera optó por no fichar a nadie para incrementar la cifra de goles que den puntos para aspirar a jugar el play-off, una ilusión que recluta cada vez a más culturalistas atraídos por el sueño de regresar a Segunda División, o al menos intentarlo, tras sufrir demasiados fracasos en los últimos tiempos.

¿Realmente la dirección del club en la persona de su consejera ejecutiva, Natichu Alvarado, o por medio del director deportivo, José Manzanera, se persiguió a un delantero de garantías para reforzar la carencia que tiene el equipo a juzgar por el ínfimo bagaje goleador que demuestra tras 22 jornadas disputadas? ¿O fue simplemente un postureo de cara a la afición que pide a gritos a un goleador? ¿O no hay dinero disponible para fichar a un delantero del caché medio de Ivan Durdov? ¿Y por qué Aspire no hizo ese esfuerzo en el delantero que exige la afición?

Demasiados expedientes abiertos sin respuesta razonable para un club que puede estar perdiendo otra oportunidad histórica de subir a Segunda División.

Los datos están ahí: Escudero 3 goles (2 al Lugo en la jornada 12 y uno al Unionistas de penalti en la jornada 22), Guillermo 2 goles (1 al Fuenlabrada en la jornada 1 y otro al Sabadell en la jornada 17), y Dorian 1 gol (al Arenteiro en la jornada 9).

Este y otros debates se trataron en la tertulia deportiva VARDiario de León, con los comentarios más sabios y atrevidos de Yoli Chamorro, Óscar Díez y Raúl Castro, con la moderación de Ángel Fraguas.

Y si Guzmán se pone la bufanda

Los bomberos de León ¿volverán a poner la bufanda culturalistas a Guzmán el Bueno? ¿Regresarán aquellos grandes y multitudinarios corteos prepartido? ¿Lloraremos de emoción o dejaremos que la rabia se olvide hasta la pretemporada venidera? Todas estas cuestiones vuelven a saltar en la cabeza del imaginario culturalista, envueltas en la ilusión de lo que vemos en el césped y la memoria de miles de decepciones.

Lo que los chicos de Llona transmiten sobre el campo de batalla recuerdan tiempos no tan lejanos. Juego bonito y efectivo, esfuerzo conjunto y un idilio con la grada que resulta maravilloso de presenciar. Los cambios en la cúpula del club han traído una paz social que se echaba en falta desde hacía mucho tiempo. Y si añadimos el acierto en la confección de la plantilla por parte de la dirección técnica, aquí no me olvido de la anterior gestión del club, nos lleva a ver el Reino de León con entradas que no envidian a las del último ascenso o la temporada de Segunda División. ¡Ojalá vuelva!

Después de la zanahoria viene un pequeño palo. Grupos de aficionados reclaman al club un retorno al escudo que se cambió por parte de la anterior dirección sin más explicaciones que el ordeno y mando. Llegado el caso, incluso una consulta entre los socios estaría bien vista. Esperamos que Natichu tome nota de la reclamación de estos aficionados, entre los que me encuentro, y se ponga manos al asunto. Que nada emborrone una hasta el momento magnífica gestión. Aúpa Cultu… Siempre.

