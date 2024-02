La primera sensación es buena

Publicado por OTERO CONDE León Verificado por Creado: Actualizado:

La primera impresión es la que cuenta. Es un dicho antiguo con el que alguien confirma que lo primero que vio de otro es lo que más le impactó o lo que le dejó huella. Y eso parece haber ocurrido con la figura de los nuevos jugadores de la Deportiva, pero más en concreto con la de David Andújar. Su recital defensivo del domingo en Tajonar ha dejado una honda satisfacción entre la afición deportivista, que tenía serias dudas con su fichaje por llevar tres meses sin jugar y venir del fútbol oriental. En los corrillos futbolísticos del día de ayer se coincidía en lo difícil que se lo va a poner Andújar a Leal o a Kevin Sibille para entrar en el campo, el segundo cuando se recupere de su lesión.

De cualquier modo, muchas veces no hay que dejarse llevar por la primera impresión o sacar todas las conclusiones con una pequeña muestra, sean positivas o negativas. Y de eso el deportivismo sabe bien. En la temporada 2010-2011 Cristian García despuntó en la pretemporada y en el primer partido de Liga, lo que suscitó el interés del Real Betis, que estaba dispuesto a pagar una importantísima suma de dinero a la Deportiva por su fichaje. Al final no se hizo y el jugador terminó siendo uno de los mayores fiascos del equipo en el conjunto de sus temporadas en Segunda División.

«Tenía muchas ganas de entrar en el equipo y ayudar. Todo el equipo tenía claro cómo jugar e hicimos un buen partido y un buen trabajo, sin conceder apenas ocasiones. Aquí todo el mundo entrena al 100% y eso se ve en el campo», aseguró Andújar.

Por otro lado, la presencia de Nil Jiménez en el once suscitó dudas previas y también críticas. El lateral izquierdo no sólo hizo un muy buen partido, sino que además logró el tanto del triunfo. «Hay que centrar para que pasen cosas. Intenté poner un balón tenso y se levantó más de lo esperado, entrando finalmente. Estoy orgulloso del trabajo y del equipo», afirmó un Nil que la semana pasada estuvo cerca de dejar la Deportiva y precisamente enrolarse en las filas osasunistas: «Nunca ha cambiado mi mentalidad. Se valoró la salida, no se hizo y sigo contento y orgulloso de continuar en la Deportiva».

EL MISMO RESULTADO

La Ponferradina logró su tercer triunfo en las instalaciones de Atlético Osasuna ante el filial. En la temporada 2009-2010 lo hizo gracias a un tanto de Ekhi en propia meta con Granero de entrenador, mientras que en la 2011-2012 repitió resultado gracias a un tanto de Carlos Ruiz. Claudio entrenaba a aquel equipo. En ambos casos se produjo el ascenso a final de temporada. ¿Habrá tercer capítulo? Además, el equipo volvió a ganar como en Sestao y en Zubieta XXI: viajando el propio día del partido.

EN TOTAL SINTONÍA

La afición de Unionistas ha tejido lazos de amistad con varias hinchadas en su década de vida. Aunque la relación y coincidencia con la Deportiva han sido escasas, esa relación ha cuajado pronto, como ya se pudo ver en el partido de la primera vuelta. Aunque sus equipos no dejan de ser rivales, los lazos de unión entre las dos aficiones dejó algo más que guiños de complicidad el pasado mes de noviembre en el Reina Sofía. Para este sábado se espera algo similar. La Grada Durandarte y los seguidores charros bajarán juntos al estadio desde la zona alta de la ciudad. Ya en el campo, a buen seguro que hay más de una consigna en la que coincidan ambos, sobre todo cuando el duele llegue al minuto 23, momento en el que la hinchada visitante rinde homenaje en cada encuentro a la desaparecida Unión Deportiva Salamanca (fundada en 1923) con el lema «Unión sólo hubo una».

La Deportiva ha enviado 630 entradas al club salmantino.