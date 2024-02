Ale Díez fue titular en Tajonar después de no estar en el once desde el partido ante el Tarazona. E. SANZ

Siempre es complicado hablar del asunto de las críticas o de los silbidos al equipo, pero ayer Ale Díez lo hizo como segundo capitán que es. Sin embargo, no fue para criticar a la afición ni mucho menos. Todo lo contrario. Si hubo crítica alguna, fue para el propio equipo. El extremeño apuntó que éste ha de dar más de sí, especialmente en los partidos en El Toralín, donde ha ganado varios partidos in extremis. Hay que recordar que la Deportiva lleva menos puntos en casa que fuera; ha perdido más partidos como local que como visitante; ha recibido más goles ante su parroquia que ante las ajenas; y que no ha ganado ningún partido en su terreno de juego por más de un gol de margen: «En casa hay que dar ese punto extra de salir a muerte los primeros minutos para enganchar a la afición, porque noto que la gente se pone muy nerviosa a los 20 ó 25 minutos y el equipo no lo merece; el runrún no ayuda. Hemos sacado más puntos fuera que en casa y tenemos que plantearnos el porqué. Soy el primero que dice que tenemos que dar más en casa, pero a veces la inseguridad del público llega demasiado pronto. Tenemos que tener más confianza».

Ale Díez destacó la temporada que está haciendo el equipo, que ya ha batido varias marcas a estas alturas de campeonato: «Lo que estamos haciendo el equipo tiene un mérito grandísimo. Hacía mucho tiempo que no teníamos un día a día como el que tenemos. Hay que valorar el venir a entrenar feliz todos los días. Eso lo tenemos que transmitir al aficionado, que nos dejamos todo cada día y que no se puede poner un pero en intensidad».

MAS DE DOS MESES

Desde el 25 de noviembre, coincidiendo con la derrota 0-1 ante el Tarazona, Ale Díez no era titular. El pasado domingo lo fue en Tajonar, jugando de extremo derecho por delante de Thomas Carrique. Y la verdad es que el que fue capitán en el choque tuvo una actuación más que aseada. «No sabía que iba a jugar de inicio hasta que el entrenador dio el once, pero durante la semana me había probado de extremo y algo te hueles. No tengo ni idea de si repetiré esta semana. ¡Ojalá!, porque trabajo cada día para estar en el once. Es difícil estar tantos partidos en el banquillo, pero te intentas adaptar. Cuando empiezas la temporada, vienes con la idea de jugar lo más posible y ser importante, pero el fútbol es esto y te tienes que reponer a estas situaciones. Todos nos merecemos jugar muchos fines de semana, porque el equipo está entrenando muy bien», afirmó el dorsal número dos de la SD Ponferradina.

Sobre Unionistas, Ale Díez dijo esto: «Está en una dinámica muy buena y es de los equipos más correosos de la categoría. Sabemos el partido que nos vamos a encontrar».

ESTADO DE LOS LESIONADOS

El equipo deportivista volvió ayer al trabajo tras la jornada de descanso del martes. La mejor noticia fue la presencia de Yuri en el entrenamiento con el resto de compañeros. El brasileño se ha perdido los dos últimos encuentros y con ello la posibilidad de alcanzar los 500 partidos con la zamarra deportivista. En cambio, Pol Llonch y Ernesto no estuvieron con los compañeros, así como Kevin Sibille.

Filial. Ya hay fecha para el partido aplazado por causa de la nieve entre el Almazán y la Deportiva B, correspondiente a la jornada 17 de Liga en el grupo VIII de Tercera División RFEF. El choque. El encuentro se debería haber disputado el pasado 21 de enero. La nueva fecha para recuperar el choque es el miércoles 6 de marzo a las 18.00 horas en La Arboleda.

Viaje a León. La Federación de Peñas d ela Deportiva organiza viaje a León para el partido del domingo de la próxima semana. Habrá un turno de partida de Ponferrada a las 10.00 horas y otro a las 15.00 horas. El precio, que incluye el viaje en autobús y la entrada, es de entre 30 y 40 euros. La inscripción y reserva puede realizarse el miércoles 14 en el bar del estadio de siete de la tarde a nueve de la noche. También puede realizarse en los números de whatsapp 613545436 y 629747931. El pago puede realizarse de forma presencial el miércoles o por Bízum en el último número mencionado.

Erik Ruiz, jugador de Unionistas, se refirió ayer a la buena marcha de su equipo desde que comenzó el 2024 y de intentar seguir en esa línea en Ponferrada: «Llevamos una buena línea. Este 2024 ha empezado bien tanto por lo hecho en Liga como en Copa y tenemos que aprovechar esta inercia positiva. ¡Ojalá que el sábado sea un día más de celebración con nuestra afición! Intentaremos sacar los tres puntos, aunque sabemos que es difícil».

El central de Unionistas habló del choque del sábado: «Ya vimos que el partido de la primera vuelta en el Reina Sofía fue un partido igualado y que se decidió en una falta lateral. Creo que será otro partido parecido que se llevará el que menos errores cometa. Será un partido cerrado, de dominar las área y de intentar aprovechar las pocas ocasiones que tengamos».

YA GANÓ AL LÍDER

Unionistas ya sabe lo que es ganarle a una Ponferradina líder. En noviembre del 2018 el equipo que entrenaba Bolo perdió la imbatibilidad en Las Pistas al caer 1-0 en su primera visita al cuadro salmantino. Marcó en un córner en el minuto 90 tras haber mandado el conjunto berciano en el choque tres balones a los palos. Aquella temporada era la primera del cuadro charro en Segunda División B y terminó con el ascenso de la Deportiva a Segunda División.

MISMA SECUENCIA

En la Liga 2018-2019 la SDP también tuvo de forma consecutiva en el calendario los partidos ante Unionistas en casa y ante la Cultural fuera. Ganó 3-0 el primero y empató 1-1 en feudo leonés.