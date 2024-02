Deportivismo y unionismo

Publicado por Francisco Otero León Verificado por Creado: Actualizado:

fútbol | primera federación

Unos 300 seguidores de Unionistas se darán cita mañana en El Toralín. El día, la hora y la fecha de carnaval harán que no sean tantos como los que estuvieron el pasado domingo en León. Pero siempre hay aficionados de Unionistas (sin artículo) en todos los lados. Verdaderamente siempre hay aficionados de todos los equipos en todos los lados, como se puede ver cada vez que la Deportiva juega fuera. Pero en el caso de Unionistas, con un rival en la ciudad con el que la relación es mala y con el que ha de competir en aficionados, ha contado en todas las categorías con seguidores que viajan desde Salamanca a cualquier punto en un número importante.

Ruba Zakour, encargada de la organización de los viajes de las peñas, recuerda que la afición blanquinegra ha estado al lado de su equipo desde la fundación de la entidad, cuando jugaba de visitante en campos de tierra en la provincia de Salamanca y cuando no tenía campo propio para celebrar los partidos de local: «El equipo nunca juega solo; no es un dicho. El año pasado a Ceuta fuimos 150 personas dede Salamanca. No es sólo fútbol, es también conocer gente, conocer sitios, hacer turismo... Cada uno vamos ahorrando o quitánolo de otro sitio para destinarlo a los viajes. Además, nosotros nos llevamos o intentamos llevarnos bien con todas las aficiones. La rivalidad no está en las gradas, está en el campo en los 90 minutos».

Es Unionistas un club tan especial (club de socios dirigido por socios) que celebrará en unos días una asamblea para votar una sanción a algunos de sus aficionados por su mal comportamiento en el duelo de filiales ante el otro equpo de la ciudad.

La Federación de Peñas de Unionistas desplaza tres autobuses a Ponferrada, además de la gente que acuda en coches particulares.

VENTA DE ENTRADAS

La Deportiva pondrá a la venta las entradas enviadas por la Cultural para el derbi el próximo lunes. Con la apertura de las oficinas se podrá acudir a comprar las localidades para el choque del domingo. Evidentemente, parte de las mismas serán destinadas a las peñas, que ya tienen varios viajes preparados para acompañar al equipo a León. No obstante, si se agotaran, siempre se pueden comprar, aunque sean para otras partes del campo, en las taquillas del estadio leonés el mismo día del partido o a lo largo de la semana que viene.