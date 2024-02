Un oro más para Blanca Fernández

Publicado por Miguel Ángel Tranca Le'on Verificado por Creado: Actualizado:

ATLETISMO

Blanca Fernández de la Granja se erigió en una de las bazas que elevaron al Playas de Castellón a lo más alto del podio de la Copa de España Iberdrola en pista cubierta disputada en Antequera y que tuvo un desenlace espectacular y emocionante en un igualado mano a mano entre la formación en la que milita la leonesa y el Valencia Club Atletismo.

Blanca, un seguro de vida en las pruebas de fondo, era la encargada de defender los intereses del Playas de Castellón en la prueba de los 1.500 metros. Y ante una nómina de cualificadas rivales sacaba a relucir su calidad para cruzar la línea de meta con un crono de 4:33.35 por delante de Raquel Echeverría y María González.

La pupila de José Enrique Villacorta hizo gala de una perfecta lectura de la carrera para situarse en los puestos delanteros y aprovechar el momento adecuado para hacerse con el triunfo.

Un resultado que allanó el triunfo del Playas para que este club se apuntara el tercer título de su historia tras los de 2020 y 2021 en lo que ha sido posiblemente la edición más reñida de la historia donde un solo punto ha decidido que el título se decantara del lado de las levantinas en la última prueba de la competición. Al final los 82,5 puntos para el Playas de Castellón le reportaron el cetro en el campeonato por delante de los 81,5 del Valencia Club Atletismo y los 73 del FC Barcelona.

Las nuevas campeonas fueron sumando muchos puntos gracias a los triunfos de la propia Blanca Fernández en los 1.500 metros, Carmen Avilés en los 400 la gallega afincada en León Belén Toimil en el lanzamiento de peso, y los segundos puestos de Marta Mitjans (800 metros), Paula Sevilla (200 metros) y Laura Santos (3.000 metros).

La presencia de leonesas en la Copa de España Iberdrola en pista cubierta también deparó resultados destacados para otras dos atletas. Una Mónica Borraz que concluía segunda en la competición de lanzamiento de peso sumando puntos importantes para que su club, el FC Barcelona, se hiciera con la tercera posición en la clasificación general.

Fiona Mar Villarroel Grupompleo Pamplona Atletismo finalizó quinta en el concurso de lanzamiento de peso siendo también una de las destacadas de su club en una competición que sin duda alguna tuvo de todo, especialmente emoción.

Y un papel destacado para el atletismo leonés de la mano de Blanca Fernández, Mónica Borraz y Fiona Mar Villarroel.

Mónica y Fiona Mar Las dos lanzadoras de peso dejaron patente su calidad acabando segunda y tercera en la prueba

La excampeona de España de 3.000 metros en pista cubierta en 2017 y que siempre subió al podio en las ediciones en las que estuvo presente, Blanca Fernández de la Granja, se ha mostrado «molesta» tras no recibir la invitación por parte de la Federación Española para el Nacional bajo techo que se disputa el próximo fin de semana en Orense. «Es algo que no me esperaba, porque creo que pagamos justos por pecadores y si se ha querido castigar o no premiar con la invitación a atletas que no han competido durante la temporada, en mi caso no pude hacerlo por estar centrada en la campaña de campo a través este año, de manera excepcional, al ser olímpico, con una temporada en pista cubierta mucho más reducida», ha señalado.

Blanca confiaba en que pudiera optar al Nacional, para el que se veía en condiciones de poder aspirar al podio.

«El calendario no ofrecía muchas posibilidades de poder competir en pista cubierta y en la única carrera en la que pude hacerlo -Valencia- logré un quinto puesto entrando con las mejores y dentro del mismo segundo, lo que demostraba que el estado de forma era el adecuado».