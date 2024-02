«Tengo fe en la Deportiva, sacará un buen resultado»

Publicado por Francisco Otero León Verificado por Creado: Actualizado:

Eduardo Fernández es historia viva de la Deportiva. En un día que destacamos y conmemoramos un nuevo récord de Yuri, el de los 500 partidos jugados, no hay que olvidar que durante muchos años el ex arquero deportivista, hoy embajador de la entidad blanquiazul, fue el futbolista con más partidos disputados en la historia de la misma. Eso, hasta que llegó Yuri y le pasó como un bólido. El berciano es el encargado de abrir la senda de protagonistas pre derbi por el lado deportivista.

Durante 20 temporadas en el primer equipo de la Deportiva, Eduardo jugó un buen número de clásicos provinciales. «Hay recuerdos buenos y malos, porque los derbis siempre son partidos muy igualados. Yo los vivía casi como si fuese un aficionado más de la Deportiva, porque era el partido del año y teníamos la misión de ganar para alegrarnos nosotros y a los aficionados. Había tanta rivalidad que siempre era un plus», afirma el ex portero.

Eduardo vive ahora éste y otros duelos en el palco y los nervios afloran: «Los vivo con más nervios que cuando estaba jugando, por supuesto. No tendría por qué tenerlos, pero yo soy muy blanquiazul y lo que quiero es ganar. Además, como este año los resultados en casa han sido muy justos, los nervios aún son más. La Deportiva es y será siempre mi primer equipo y paso nervios por ello».

Lo que todo el mundo se plantea esta semana es si el partido del domingo se parecerá en algo al de la primera vuelta, ganado 1-2 por la escuadra leonesa: «Espero que no se parezca, porque aquél empezó muy mal para nosotros. La Cultural jugó muy bien y luego reaccionamos, pero no nos llegó para sacar algo positivo. Queremos devolverle la moneda. Fuera somos bastante solventes y hemos tenido resultados importantes. Pero en un derbi puede pasar de todo, si bien yo espero sacar los tres puntos. Y como dije antes, un triunfo ante este rival tiene un plus, aunque sobre el papel sean tres puntos como en cualquier otro choque».

Sobre la clave y el favorito, Eduardo piensa así: «La clave será no meterse demasiado atrás. Hay que estar arropados, pero no dejarles hacer su fútbol; ir sin miedo. Además, la dinámica de ellos tampoco ha sido muy buena últimamente y tienen ahora más presión. Hay que defender bien, pero ir a por el partido y aprovechar las ocasiones que seguramente tendremos. También hay que aprovechar el apoyo de nuestros aficionados. En los derbis no hay favoritos; está al 50%. La Deportiva está rindiendo muy bien fuera y los refuerzos han mejorado al equipo. Tengo mucha fe en sacar un buen resultado. Perder un partido de éstos supone pasar dos o tres partidos malos, pero queda mucho aún. Desde luego que un triunfo sería un refuerzo enorme para el equipo. Y yo sólo pienso en ganar este domingo a la Cultural».

Deportivismo

Lesiones. Dacosta se retiró con un golpe en un tobillo en el choque ante Unionistas. El técnico de la Deportiva tiene esperanzas en que el ourensano llegue al partido del domingo. Por otro lado, Mángel no acaba de recuperarse de sus problemas de rodilla y no entró en la convocatoria. Volverá a someterse a un tratamiento en Oviedo. Por cierto, los jugadores que están en proceso de recuperación entrenaron el sábado en el Anexo en los minutos previos al duelo.

A la venta. A las ocho y media de esta mañana se ponen a la venta en El Toralín las 1.411 entradas para el partido de León. Cuestan 20 euros.

Al borde. Igbekeme se sitúa al borde de la suspensión al ver el sábado la cuarta amarilla.