Ventura Casas: "Me gustaría que este duelo fuera en Segunda División"

No vive en Ponferrada, pero se le puede ver de forma frecuente por la Tribuna de El Toralín. Pero donde más se le encuentra es fuera de casa, en su radio de acción desde Miranda de Ebro. A los partidos de la parte oriental de Castilla y León, La Rioja, Aragón, Navarra, Euskadi y La Rioja es difícil que falte. De hecho, más de una vez ha aparecido en las páginas de Diario de León entre los seguidores deportivistas que acompañan al equipo; la última, en Tajonar. «Me alegro en verte» y «Saludos amigos» son las frases que le acompañan. Es Ventura Casas. Ferroviario ya jubilado, acudió por primera vez a ver a la SDP a Fuentesnuevas, al poco de recalar allí su equipo. Fue en 1976 en Regional Preferente. El rival era el Béjar Industrial: «Mi padre fue destinado como ferroviario a Miranda de Ebro en 1964. Yo siempre he sido de la Deportiva. Mi primo me llevó por primera vez a ver aquel partido contra el conjunto bejarano. Antes (hace más de dos décadas), cuando no había internet ni toda la tecnología actual, llamaba a mi madre a Ponferrada y ella ponía el teléfono junto a la radio para poder escuchar yo los partidos desde Miranda. Siempre los he seguido en Onda Bierzo, antes con Manuel Domínguez y después y a día de hoy con el periodista Toño Jiménez. También oigo el programa de deportes a diario».

Aun sin poder ver los partidos en televisión o en vivo, afirma que no pasa muchos nervios. No estará en el derbi. Hasta dentro de algo más de un mes, con motivo del Tarazona-Deportiva, no volverá a estar junto a su equipo: «A pesar de llevar tantos años siguiendo a la Deportiva, sólo he visto un derbi y fue en León. Acabó 0-0. Pero el de este domingo creo que lo vamos a ganar. ¿Por qué no?».

En el día a día en Miranda de Ebro, Ventura presume de su equipo: «Me llevo bien con la gente. Yo también quiero que gane el Mirandés, si bien lo primero es la Deportiva y ellos ya lo saben. Cuando viene la Deportiva, entrego mi carnet del Mirandés y me dan una invitación para la zona de aficionados blanquiazules».

La Cultural se ha dejado puntos en cinco partidos de los seis de este 2024 y la SD Ponferradina en tres. ¿El que no gane puede quedar tocado?: «Puede ser, pero lo importante es llegar en mayo arriba y eso es lo que espero de mi equipo», afirma un Ventura que habla de preferencias y de quién puede decidir el derbi: «Raúl Dacosta está muy bien. A ver si lo recuperamos de la lesión del pasado sábado. Es un jugador que me encanta. También me gusta mucho el portero Andrés Prieto».

Sobre la posibilidad de ver este encuentro algún día en una división superior, Ventura lo tiene claro: «Sí, sí que me gustaría que fuese en Segunda División».

DEPORTIVISMO

Entradas agotadas. Las entradas para el ‘Derbi Centenario’ que se ponían a la venta en la mañana de ayer en El Toralín fueron vistas y no vistas. Antes de la apertura de la tienda oficial, a las 08.30 horas, ya había una importante cola de seguidores para no perder su turno y poder adquirirlas. Y aunque a las dos de la tarde estaba previsto el cierre, se tuvo que ampliar el plazo por la gran demanda que había en la calle. De hecho, no se pudo llegar a todos los demandantes, porque los tíckets se agotaron antes. La solución que le queda a los que no han podido conseguir una de las 1.411 entradas es comprarlas en León, bien el día del choque, si quedan, bien durante la semana, aunque ya no serán para la zona concreta acotada para aficionados blanquiazules.