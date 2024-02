La previa del Cultural - Deportiva: León se viste de gala para el derbi

Publicado por ÁNGEL FRAGUAS / FRANCISCO OTERO Ponferrada / León Verificado por Creado: Actualizado:

Cultural y Deportiva Leonesa y Sociedad Deportiva Ponferradina disputan desde las cinco de la tarde de este domingo un derbi que tiene ciertas similitudes con el último disputado hace cinco años, pues ambos están luchando por el ascenso, pero que llega un mes y medio antes que el de entonces. Lo que sí va a tener éste de diferente es la afluencia al estadio. En la edición número 100 del clásico provincial se va a producir la mejor entrada de todos los choques de rivalidad. Más de 13.000 personas van a llenar el estadio Reino de León, con unos 2.000 seguidores del equipo visitante.

La Deportiva llega un poco mejor, pero los protagonistas de ambos bandos han constatado lo que es una realidad en este tipo de partidos: da lo mismo rachas, clasificaciones, estados de ánimo...

La escuadra de Raúl Llona llega a este encuentro tras no haber ganado en los últimos cuatro y sumar un solo triunfo en 2024. Las bajas para este partido son las de Santi Samanes, Alberto Guitián y Carlos Calderón. El técnico riojano podría presentar un once inicial muy similar, con alguna variación, al que viene utilizando. Una alineación titular formada por Miguel Bañuz en la portería; Víctor García, Rodri Suárez, Quique Fornos y Jaume Pol en defensa; con Bicho y Kevin Presa como director y recuperador en la zona ancha, además de Joseba Muguruza y Fabio Blanco en los extremos; Martín Solar en la media punta, y Rodri Escudero como estilete arriba.

Con un solo triunfo en las últimas cuatro fechas, la Deportiva, mejor visitante de la Liga, aventaja a su rival en cuatro puntos (los que le ha sacado en lo que va del 2024) y tiene por tanto la opción de dejarle a siete y empatarle o ganarle el golaveraje tras el 1-2 de la primera vuelta. La derrota aún escuece en Ponferrada.

Íñigo Vélez de Mendizábal recupera a Pol Llonch y a Ernesto, que podría volver al once. Sin Kevin Sibille ni Mángel y con la duda de Dacosta, las principales dudas están en toda la banda izquierda.

El culturalismo está citado delante de la fachada norte del estadio para recibir a su equipo a las 15.00 horas, mientras que la peña Durandarte 1922 del conjunto blanquiazul ha convocado una quedada a las 12.00 horas en la Plaza San Martín y desde las tres y media se desplazarán en procesión al estadio.

Raúl Llona: «Será un choque semejante a lo que es uno de play off»

El entrenador culturalista se refirió así a su oponente de esta tarde: «Tiene una fortaleza muy grande fuera de casa. Es compacto, concede pocas ocasiones y tiene gente muy peligrosa en posiciones ofensivas. Creo que será un partido muy competido, semejante a lo que es un play off». Esto quiere Llona de su equipo: «Me gustaría que mi equipo se viera tal y como es, que se reflejara en lo que hemos venido haciendo en todos los paridos en casa». Por último, reflexionó sobre el ambiente que se espera: «Me parece espectacular que los jugadores y la marcha del equipo hayan conseguido llenar el estadio. Entiendo que el partido también es aliciente suficiente».

El árbitro: segundo duelo de Pastoriza Iglesias con cada equipo

La dirección del derbi corre a cargo de Daniel Pastoriza Iglesias (Comité Gallego). Nacido en Moaña hace 36 años, ha pitado 7 veces a la Cultural, con un balance de 3 triunfos, un empate y tres derrotas, la del partido ante Atlético Osasuna Promesas esta campaña por 0-2. A la Deportiva le ha pitado dos veces y ha ganado las dos veces: 1-0 esta temporada contra el Rayo Majadahonda y en la 2018- 2019 contra el Guijuelo. Ésta es su tercera temporada en Primera Federación y su balance es de tres victorias locales, dos empates y dos triunfos foráneos. Es el segundo partido que le pita a cada uno esta campaña.

Última hora del duelo provincial: Las directivas de los clubes se unen y comen juntas

 Las directivas de la Cultural y de la Deportiva comen este domingo unidas en un conocido establecimiento de la capital leonesa. La concordia que reina entre las dos juntas que encabezan la consejera ejecutiva de la Cultural, Natichu Alvarado, y el presidente de la Sociedad Deportiva Ponferradina, José Fernández Nieto ‘Silvano’ vuelven a manifestar su afán de que todo esté rodeado de juego y ambiente limpio y festivo.

Íñigo Vélez de Mendizábal: «La Cultural es un conjunto muy bueno y lo demuestra»

El técnico alavés de la Ponferradina se refirió a su rival en relación a esos mensajes que hablan de una Cultural en crisis por los últimos resultados. El preparador ensalzó su temporada: «Podemos ver lo que queramos, pero para mí la Cultural es un equipo muy bueno, con jugadores muy buenos y que lo está demostrando durante toda la temporada. Tiene un entrenador nuevo que lo está haciendo muy bien». Vélez de Mendizábal espera dedicarle un triunfo a la afición: «Es un partido muy bonito y nuestra intención va a ser salir a ganar desde el principio. Sabemos de la gente que va a ir de Ponferrada y no va más porque no hay más entradas y le queremos dar una victoria».

Última hora de la Deportiva: El deportivismo está pendiente de si llega a tiempo Dacosta

La última sesión de entrenamiento del conjunto blanquiazul no dio excesivas pistas sobre si Raúl Dacosta va a estar entre los convocados o no. El jugador ya entrenó más que en días precedentes, pero la dureza del golpe sufrido el pasado sábado hace que su tobillo no esté en el mejor estado tan pronto. En caso de poder estar en León, parece claro que no será titular. Hoy por hoy es el mejor jugador del equipo.

Los precedentes del choque favorecen de largo a la Cultural

El choque de este domingo tiene 49 precedentes y el balance está muy desnivelado a favor del cuadro leonés, que de los primeros 14 duelos se llevó 13. De esos 49, más de la mitad los ha ganado la Cultural, 29, por sólo nueve de la SDP, mientras que 11 acabaron en empate.