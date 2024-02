Más puntos que la Deportiva: un aficionado del equipo berciano fue alcanzado por una piedra de hielo

Publicado por Francisco Otero León Verificado por Creado: Actualizado:

Un seguidor de la SD Ponferradina hubo de ser atendido en un centro médico de la capital leonesa al resultar alcanzado en la cabeza por una piedra de hielo lanzada desde otro sector de la grada del estadio culturalista. Fueron unos cuantos los seguidores blanquiazules que se interesaron por él, al verle sangrando abundantemente por una brecha. De hecho, el seguidor necesitó cuatro grapas o puntos de sutura para restañar la herida. Se da la circunstancia de que fue el propio aficionado el que dio a conocer lo sucedido al responder al tuit de la Deportiva que agradecía el trato recibido por parte de la Cultural. «Un trato ‘exquisito’», escribió.

El aficionado alcanzado por la piedra de hielo no le quiso dar más importancia al asunto, pero dado que es bastante activo en las redes sociales, su caso despertó cuando menos el interés de otros seguidores, que se interesaron por cómo se encontraba.

Hoy en día los registros que se efectúan antes de entrar a un evento de masas hace que se incauten muchos efectos que se pueden arrojar en el campo. Algunos no se retiran, como teléfonos móviles, y no es la primera vez que cae alguno a un terreno de juego. Con las bebidas ya hace mucho que se entregan con las botellas de plástico y sin tapón o directamente en un vaso de plástico o cartón. Lo que todavía no se había visto como generalizado es que se aprovechen las piedras de hielo para arrojarlas a la afición rival o al propio césped.

Además del incidente, llamaron la atención los amplios controles de la Guardia Civil en la AP-71 y en la Nacional-120, tanto antes como después del partido.

Dispositivo de seguridad del partido de fútbol.Guardia Civil

En lo deportivo la sensación general en la Deportiva y en la afición es que se dejó escapar vivo a un rival directo. El equipo entrenó este lunes y descansa este martes. El sábado llega la Real Sociedad B.

En Breve

Destitución. Nuevo cambio de entrenador en el banquillo del Lugo. Después de ganar en Teruel y de hacer un mes de media inglesa, Paulo Alves ha sido relevado de su cargo de director técnico del conjunto albivermello. El técnico Roberto Trashorras, hasta ahora preparador del Polvorín (filial de CD Lugo) toma el mando.

En Balaídos. El duelo de la jornada 27 de Liga entre el RC Celta Fortuna y la Deportiva se disputará el 9 de marzo a las 19.00 horas en Balaídos. El horario dispuesto para el choque hace inviable que se juegue en Barreiro, pues esa instalación carece de luz artificial. La única forma de que se disputase en la misma sería que se cambiase su horario, pero hay que recordar que este encuentro se iba a jugar el domingo 10 a las cinco de la tarde y que fue cambiado para el día anterior a las siete.