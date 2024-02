Patadas con lesión y sin castigo

Publicado por Francisco Otero León Verificado por Creado: Actualizado:

Las bajas por lesión están siendo una constante en la Deportiva durante esta temporada. El técnico, Íñigo Vélez de Mendizábal, aún no ha podido contar en ninguna jornada con todos los futbolistas de su plantilla. Estuvo a punto de hacerlo hace varias semanas, pero no acabó sucediendo.

Las dos últimas lesiones sufridas por jugadores blanquiazules han despertado cierto enfado en el deportivismo por cómo se produjeron. Hace dos semanas y media Ernesto Gómez sufría una dura entrada en Tajonar que no conllevó amonestación alguna al futbolista de Atlético Osasuna Promesas que la llevó a cabo. La acción de la entrada provocó además otra lesión que le llevó a perderse el duelo ante Unionistas CF. Sucedió pasada la media hora del partido de Tajonar. En el minuto 37 tuvo que ser sustituido. Una semana después, en el encuentro frente a la formación charra, pasó lo mismo y casi en el mismo momento. En esa ocasión el objeto de la dura entrada fue Raúl Dacosta. Y en ese caso el colegiado no sólo no sacó tarjeta amarilla, sino que no consideró ni que hubiera falta. El jugador quedó muy dolorido de un tobillo y aunque intentó seguir, tuvo que ser reemplazado en el minuto 37. El extremo prácticamente no pudo entrenar en toda la pasada semana y se perdió el choque de León. Es más, ayer tampoco pudo hacerlo y su presencia en el choque contra la Real Sociedad B está en el aire. Sólo quedan los entrenamientos, el de hoy y el de mañana, y Dacosta podría perderse su segundo partido consecutivo.

Algunos seguidores hacían hincapié en otra acción del último duelo en León: la del derribo de Borja Valle en la recta final del duelo. Aunque algunos consideraban que había penalti, lo cierto es que la jugada se produjo fuera del área, pero la entrada fue dura. Si bien el colegiado dio la ley de la ventaja, la falta tenía la fuerza suficiente como para ser merecedora de cartulina amarilla. Por suerte y a diferencia de los dos partidos anteriores, dicha falta no dio origen a lesión del jugador que fue objeto de la misma.

Volviendo a la sesión de entrenamiento de ayer, Ernesto se ejercitó con normalidad tras acabar con alguna molestias el partido de León, molestia derivada de la lesión de Tajonar. En cuanto a Javier Lancho, también entrenó, pero al margen del resto del plantel, eso sí, con botas, lo que hace que se pueda ser más optimista sobre su presencia en el duelo frente al filial donostiarra.

A la espera de conocer quién pueda estar y quién no en el duelo del sábado (El Toralín, 18.00 horas), la SD Ponferradina ya acumula esta temporada más de 70 ausencias por lesión entre los 24 partidos de Liga y el de Copa del Rey disputados.

