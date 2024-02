Llona: «Nos hemos quedado rezagados, pero es una carrera de 38 jornadas»

Publicado por Pablo Rioja León Verificado por Creado: Actualizado:

Raúl Llona huye del pesimismo que se ha instalado en la Cultural después de una segunda vuelta donde solo suman cuatro puntos de quince posibles. Mañana, contra el Barcelona Atlètic cree que pueden lograr los tres puntos. «Estamos capacitados para ser un equipo altamente competitivo, eso hay que mantenerlo en una carrera de 38 jornadas. Ahora nos hemos quedado rezagados, pero son dinámicas, no recuerdo equipos que hayan tenido 15 partidos ganando todo. Mi trabajo es que volvamos otra vez a ganar y encontrar la regularidad», señala.

Sobre la falta de efectividad en ataque tira por tierra algunos mitos: «Estamos perdiendo la perspectiva. Si ves cómo hacen el resto de equipos los goles son muchas veces aleatorios. No hace falta recrear las cosas de forma idílica. Si echamos la vista atrás nosotros hemos hecho los goles porque en el último cuarto todo fue fruto de un estereotipo. Creo que hay que darle más trascendencia a lo que hacemos bien y quitarse esa obsesión de que no hacemos goles o no creamos ocasiones. En cualquier momento haremos gol. Si pensamos en cambiar las cosas tanto, nos equivocamos».

Sobre el rival el técnico insiste: «Es un equipazo que pasa jugadores constantemente al primer equipo. Están rotando mucho y veremos por cuáles se deciden ante nosotros. Su patrón de juego es muy reconocible, quieren el balón, aunque han aumentado sus recursos para sorprender al rival. Nosotros llevamos el partido muy preparado, es un reto ir allí a dar nuestra mejor versión, ojalá consigamos la victoria». Llona recupera a Carlos Calderón