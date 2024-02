España, a la final y a los Juegos

Publicado por c. b. León Verificado por Creado: Actualizado:

fútbol | liga de naciones femenina

Españagoleó ayer Países Bajos (3-0) en la semifinal de la Liga de Naciones que jugó en La Cartuja de Sevilla, con tres goles de Jennifer Hermoso, Aitana Bonmatí y Oona Batlle que la han clasificado para la final de la competición del próximo miércoles, en el mismo escenario y, por primera vez en su historia, para unos Juegos Olímpicos, los de París 2024.

Todo en una noche que comenzó con un emotivo minuto de silencio por los fallecidos en el incendio de Valencia, las campeonas del Mundo salieron sin dar tregua al combinado neerlandés que entrena Andries Jonker aunque con imprecisiones ante el ordenado entramado defensivo de las ‘oranjes’.

España se estrellaba una y otra vez ante la defensa neerlandesa aunque no sufría atrás ante el conservadurismo de las rivales, que no pasaban del medio del campo ante la presión española. Hasta que en el minuto 41 Jennifer Hermoso abrió la lata en una jugada individual que culminó con la izquierda y Aitana Bonmatí remachó poco después para dejar el partido casi sentenciado como se vio desde el comienzo de la segunda mitad, en la que España hizo del control su seña de identidad. Sin margen a la reacción de las neerlandesas, que querían ‘meterse’ en el partido, España aguantó bien las acometidas iniciales de su rivales y se desperezó en acercamientos esporádicos a cargo de Salma Paralluelo, aunque Países Bajos no renunciaba a ningún momento pese a sus imprecisiones.

España controlaba ante el dominio aparente de su rival, aunque el juego se durmió sin ocasiones en las áreas, más pendientes las españolas del orden defensivo y de hacer valer su primacía en el marcador sin riesgos ni despistes defensivos. Debutó en el minuto 73 la joven blaugrana Vicky López y cuatro más tarde, Ona Batlle cerró el partido en una jugada iniciada en un robo de balón suyo en el centro del campo. Gran partido.