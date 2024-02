El Betis quiere volver a Europa

Publicado por antonio gutiérrez León Verificado por Creado: Actualizado:

FÚTBOL | PRIMERA DIVISIÓN

El Betis, tras su eliminación en la Liga Conferencia, volvió a ganar (3-1) y se aupó a la sexta plaza de la tabla tras un partido en el que todo fue a su favor frente al Athletic, que jugó desde el minuto 40 con uno menos por la expulsión de Nico Williams y que, conforme avanzó el encuentro, pensó mas en la vuelta de las semifinales de Copa del próximo jueves ante el Atlético de Madrid.

Un gol del argentino Chimy Ávila a los trece minutos y otro en propia puerta de Yuri Berchiche en el 37 pusieron un 2-0 para el Betis, pero Gorka Guruzeta acortó distancia al borde del descanso (2-1) en una primera parte que el Athletic acabó con diez al ver el menor de los Williams dos amarillas seguidas y con la lesión del propio Yuri, mientras que en la segunda el estadounidense Johnny Cardoso firmó el 3-1 definitivo (min 67).

El equipo sevillano, una vez asimilada su sorpresiva eliminación el pasado jueves a las primeras de cambio en la Liga Conferencia, ante el Dinamo Zágreb, en un torneo al que ya llegó rebotado de la Liga Europa, se centró en la única competición en la que sigue vivo y, además, con mucho que decir en la pelea por los puestos continentales. Los del chileno Manuel Pellegrini tenían una gran oportunidad de arrebatar la sexta plaza a la Real Sociedad tras la derrota del equipo guipuzcoano del sábado frente al Villarreal, pero visitó el Villamarín un rival en su mejor momento de los últimos cursos y que acaricia ahora la cuarta posición de la tabla y mas después de que, también el sábado, el Atlético de Madrid no pasara del empate ante el colista Almería.

El equipo de Ernesto Valverde, a diferencia de el de Pellegrini, sí llegó a Sevilla con otro torneo en la cabeza, ya que encara la vuelta de la semifinal en San Mamés con el 0-1 logrado en la ida en el Metropolitano, una antesala de otro duelo del alto voltaje en Bilbao ante el Barcelona en la siguiente jornada liguera.

El partido arrancó con control entre ambos equipos, a la espera de conocer mejor las intenciones del rival, pero, cuando no había pasado nada en las áreas, en una contra local, el brasileño Willian José, quien vio cómo se desmarcaba bien Chimy Ávila, dio un gran pase al argentino que éste no desaprovechó para estrenarse como goleador bético. El tanto no lo encajó bien el Athletic, que no reaccionó, y el Betis estuvo mucho mejor situado en el campo, sin pasar apuros y aprovechando sus opciones, como la que tuvo Willian José tras un buen pase del francés Nabil Fekir, una jugada que acabó con el balón rebotado en Yuri Berchiche para que se convirtiera en el 2-0 en el minuto 37.

La adversidad continuó para los visitantes, que a los cuarenta minutos perdieron a Nico Williams por dos amarillas seguidas, la primera por una entrada y la segunda por menospreciar al árbitro, con lo que el panorama no podía ser peor para el equipo de Valverde, aunque continuó la corriente en contra con la lesión de Yuri en la prolongación de la primera parte y su sustitución por Imanol García. Pese a todo, y antes de que se acabara el primer período, un saque de esquina fue aprovechado por Gorka Guruzeta para que el conjunto bilbaíno viera algo de luz con un cabezazo que acabó en el 2-1 y con el que llegó el descanso.

En la segunda parte, la formación sevillana quiso desde el primer instante controlar la situación y para ello se valió que el rival estaba con un hombre menos sobre el terreno, con lo que maduró el partido y a los 67 minutos un gran remate desde lejos del estadounidense Johnny Cardoso puso el 3-1. Las circunstancias propiciaron a partir de ese resultado que el Athletic empezara a dar por imposible sacar algo positivo de la capital andaluza y reservara fuerzas para la cita del jueves en San Mamés, donde estará en juego un puesto en la final de la Copa.