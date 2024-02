«La recuperación pasa por enganchar una victoria»

Publicado por RedacciónÁngel Fraguas Verificado por Creado: Actualizado:

Martín Solar (Santander, 2000), un jugador con personalidad en el campo, que no se rinde en ningún momento y con una predisposición asociativa en el juego, considera con respecto al partido del sábado ante el Tarazona, a partir de las 18.00 horas, en el Reino de León: «Los dos equipos estamos necesitados. Va a ser un partido muy complicado en el que saldremos a por todo». Con seis jornadas sin conocer la victoria, Martín asegura: «Ni antes éramos los mejores cuando íbamos primeros, ni ahora somos los peores», y augura que el último tramo de la temporada «será aún más complicado».

A continuación expresa: «Hay que hacer borrón y cuenta nueva. Nos encontramos en una mala dinámica. No estamos logrando los resultados. Tenemos que dominar más las áreas. Somos los mismos de antes y tenemos que demostrarlo sobre el campo».

Martín Solar no quiere dar más vueltas a si la expulsión de Fornos fue justa o no: «Son otras personas quienes tienen que juzgarlo. Hay que pensar en trabajar. Los que estamos en el día a día nos partimos la cara entrenando. Todo pasa por enganchar una victoria. Me aferro al partido ante la Ponferradina, en el que tuvimos un 70% de la posesión. Hay que volver. Es una categoría muy compleja. Tenemos que centrarnos en el día a día».

Que no haya un hombre gol tampoco es algo que le obsesione: «No me preocupa porque si hay cuatro o cinco jugadores que marquemos es lo más importante».

Sobre el regreso del portero exculturalista Salvi Carrasco al Reino de León con el Tarazona, manifiesta: «Salvi es una persona espectacular y me alegro por todo lo bueno que le pase».

Finalmente, Martín Solar cree que «después de seis jornadas sin ganar lo único importante es volver a hacerlo», insiste.

El Comité de Competición desestimó las alegaciones presentadas por la Cultural y en consecuencia sancionó al defensa central Quique Fornos con un partido de suspensión, además de 300 euros de multa, sumado a otros 45 euros de multa al club leonés, por la roja directa que vio el pasado domingo en el partido contra el Barcelona Atlètic en el minuto 3 de partido, que concluyó con una abultada derrota leonesa por 4-0 en el estadio Johan Cruyff.

El club culturalista había alegado que su jugador Quique Fornos no derribó al jugador rival del cuadro blaugrana, Naim, cuya entrada provocó su expulsión.

El Juez Único de Competición desestima el recurso culturalista y por este motivo Quique Fornos se perderá el partido del sábado ante el Tarazona, a partir de las 18.00 horas en el Reino de León, por lo que Raúl Llona dará entrada de nuevo a Aléix Coch.