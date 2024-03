Raúl Llona: «Fuera de casa tenemos un debe»

fútbol | primera federación

Si de verdad va en serio esta temporada, la Cultural debe reaccionar ya o todo el trabajo bien hecho de la primera parte de la Liga habrá sido en vano. Los de Raúl Llona manejan unos números alarmantes y sobre todo cuando juegan fuera de León. Este domingo necesitan un triunfo frente al Sabadell o la crisis puede extenderse a las gradas.

El entrenador del conjunto leonés remarca que esta semana se han centrado «en encontrar pequeños cambios que supongan grandes variantes. Fuera de casa tenemos un debe, un equipo que quiere estar arriba tiene que ser capaz de ir a un campo de visitante y ganar. Venimos de dos derrotas y debemos ser más sólidos y mostrar el fútbol que tenemos en el Reino», remarca.

«Ante la falta de confianza yo he hecho un análisis del partido ante el Tarazona intentando ser lo más objetivo posible yendo a detalles individuales de cada jugador. Parece que no tienen relevancia esos detalles pero son los que nos limitan. También les refuerzo en las cosas que hacen bien, que son muchas».

No le gusta a Llona que el foco se ponga solo en el entrenador cuando los resultados no llegan. «Tendríamos que debatir acerca de una posible sustitución. El mundo del entrenador parte de la injusticia de los resultados. Me cabrea cuando en dos o tres meses destituyen al técnico, quizá alguien más debería dimitir. Muchas veces se minusvalora el trabajo diario de los entrenadores y se va a la parte ventajista del resultado. Yo me siento apoyado por el club desde el primer momento. No veo debate, hacemos el mismo trabajo de hace cuatro meses cuando las cosas nos salían. Lo fácil es mirar al entrenador, pero aquí no está siendo así. Tampoco vamos a echar a los jugadores porque no ganen. Me centro en hacer lo que depende de mí para ganar el siguiente partido».

Para el técnico culturalista, después de las dos derrotas consecutivas a domicilio ante el Arenteiro (1-0) y Barcelona Atlètic (4-0), el equipo está obligado a voltear esta dinámica y ser, ha dicho, «sólidos fuera».

Después de encadenar siete jornadas sin ganar, en lo que hasta ahora es toda la segunda vuelta del campeonato, el técnico riojano sigue valorando el respaldo que le transmite la entidad que ha sentido, dijo, «desde el minuto 1».

Sobre el rival del próximo domingo al que goleó en la primera vuelta, 3-0, califica su situación clasificatoria de «irregular, porque cuando se está abajo y se saben que hay buen equipo se cree que se va a salir de esa situación, pero es cierto que está tardando quizá demasiado porque posee un gran potencial económico».