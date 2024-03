Crisis al estilo Do Campo o arrebato en Sabadell

FÚTBOL | PRIMERA FEDERACIÓN

Por más justificaciones que ofrezca Raúl Llona en las previas de los partidos de la Cultural y a pesar de su insistencia en que los entrenamientos de la semana «son muy buenos» —16.00 horas, FEF TV y Sports 3 — la cruda realidad es que el conjunto leonés no conoce la victoria en toda la segunda vuelta. Una crisis galopante de resultados que hoy pretenden enterrar —o cuando menos detener— en el campo del Sabadell, equipo de la parte baja de la tabla que sin embargo siempre es fuerte en su estadio. De todas maneras, visto el paupérrimo crédito que los culturalistas han logrado lejos del Reino esta temporada, poco importa la posición que ocupe el rival de turno. El primer partido que la Cultural debe jugar esta tarde será contra sí misma.

Y es que más allá de que los resultados no se están dando, si uno profundiza en los últimos encuentros de la Cultural descubre que el equipo ‘se le ha caído’ por completo al entrenador, sin que ninguna línea responda con fiabilidad, ya ni siquiera la defensiva —salvo Rodri— que tantas lagunas tapó en los primeros meses de Liga.

La buena noticia, al menos por ahora, es que a pesar de que no han sido capaces de sumar un solo triunfo en la segunda vuelta, el gran trabajo que realizaron antes del parón invernal todavía les otorga cierto chance para seguir aspirando al objetivo real, que no es otro que meterse en los puestos de play off de ascenso.

Enfrente espera el Sabadell de Óscar Cano, exdirector deportivo de la Cultural, y al frente ahora de un equipo tanto o más necesitado de alegrías que los leoneses. «Veníamos de una buena dinámica hasta perder contra el Sestao, pero nos hemos llevado tantos palos durante el año que ya tenemos callo. El miércoles ya había otro ambiente en el vestuario y emocionados porque estamos en la parte importante de la temporada. Estamos fuera de play off de descenso gracias al trabajo de ellos, porque la situación era peliaguda», señala el máximo responsable del banquillo catalán.

«Los equipos que estamos en una dinámica mala estamos más cerca de salir de ella. La Cultural es un equipo muy peligroso que puede ser de los que se terminen jugando el alcanzar incluso la primera plaza. Tienen muchos recursos, juegan muy bien, es difícil hacerle ocasiones de gol, de los que más cuesta meterle mano y arriba tienen mucha movilidad», recuerda Cano.

Nadie quiere recordar la etapa Do Campo, pero si hoy la Cultural no logra un triunfo los paralelismos con el curso pasado serán más que patentes.