Kevin Presa: «Nos jugamos mucho ante el Celta Fortuna»

Kevin Presa lo tiene claro. Frente al Celta Fortuna la Cultural afronta una final que puede clarificar sus opciones de play off. Y es que enfrente el plantel entrenado por Raúl Llona se va a encontrar a un rival directo por el mismo objetivo que además le derrotó en la primera vuelta. «El vestuario está mentalizado de lo que significa este partido y sería engañarnos si no entendemos lo que significa, porque ganar te acerca a los puestos de play off y perder, aunque no sería definitivo, si pondría muy complicado lograr el objetivo y por eso el vestuario sabe de la importancia y tiene muchas ganas de afrontarlo y conseguir una victoria que cambie la dinámica», aseguró el jugador gallego.

Sobre el filial vigués, que ocupa la última posición -quinto clasificado- de los puestos que dan derecho a disputar las eliminatorias de ascenso, con cuatro puntos de ventaja sobre la Cultural, cree que no tendrá porqué afectarle el cambio en el banquillo, tras subir al frente del primer equipo Claudio Giráldez por la destitución de Rafael Benítez. «No tiene porqué cambiar ni afectarles porque tienen un estilo de juego muy reconocible ya desde las categorías inferiores y sabemos lo que nos vamos a encontrar y se trata de saber cómo contrarrestarlo», aseguró.

Presa, que cumple su segunda temporada en las filas culturalistas, aunque encuentra ciertas similitudes con la trayectoria de la pasada campaña con Raúl Docampo en el banquillo, donde el equipo también acumuló ocho jornadas sin ganar cree que «las sensaciones son diferentes».

Desde su punto de vista, el equipo leonés «hace muchas cosas bien, pero los errores están penalizando mucho y desde corregirlos hay que crecer», afirmó el centrocampista que aboga por que el vestuario sea «una piña, estando más unidos que nunca, aunque ya lo ha demostrado esta temporada».

TROFEO MAHOU CINCO ESTRELLAS

Fabio Blanco recibió ayer el premio Jugador Mahou Cinco Estrellas de Febrero. El extremo que llegaba a la Cultural en el mercado de invierno, se ha hecho ya un sitio en los esquemas del entrenador Raúl Llona. Y la confianza depositada por parte del técnico está teniendo una destacada y solvente respuesta sobre el terreno de juego. Hasta el punto de ser reconocido como el mejor jugador del equipo en el pasado mes por parte de los aficionados. En el acto protocolario de la entrega del galardón, Fabio Blanco recibía este de manos de Chen, del bar Las Hoces en Mariano Andrés.

DARÍO Y PRADA, CON EL PRIMER EQUIPO

La buena temporada que están realizando Darío y Prado les permitió ayer ejercitarse con el resto de los integrantes del primer equipo de la Cultural. En el caso de Darío, el jugador del Júpiter Leonés en la Tercera Federación está teniendo unos resultados más que relevantes en la trayectoria del filial hasta el punto de transitar en la segunda posición de la tabla. Y con una importante prueba de fuego el domingo frente al líder Real Ávila al que puede acercarse a tres puntos si logra apuntarse la victoria.

Prada, jugador del Juvenil A de la Cultural, también disfrutó de la sesión preparatoria de ayer junto a los integrantes de la primera plantilla. Una demostración más de que apunta alto.