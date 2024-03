Coch: «La afición es soberana para criticar, pero ayudan más cuando nos empujan»

Aleix Coch confía en llegar a tiempo al play off de ascenso. CYDL

Aleix Coch comienza a hacerse un hueco en el once de Raúl Llona. No es el mejor momento de la Cultural, pero el central insiste en que pronto llegarán los resultados. «La semana nos la tomamos con normalidad. Para que ganemos solo falta que entre la pelota, porque estamos haciendo muchas cosas bien, pero estamos en esa dinámica en la que el balón no quiere entrar. Esto son rachas y están para romperlas», señala.

«Hemos ganado en confianza, por eso en fases del partido somos mejores al rival, generamos más ocasiones y nos hacen menos, eso hace que estemos más cerca de la victoria», insiste.

«Estamos un poco aparte de las polémicas con la afición, ellos tienen que dar su opinión porque son soberanos, pero nos ayuda cuando aprietan y nos empujan, en el Reino cuando hay ese ambiente bueno es muy positivo, pero seguimos trabajando para que se sientan identificados».

«Que estemos aún en la pelea por el play off se explica por la buena primera parte de temporada que hicimos. El objetivo es no alejarse del grupo de arriba, la dinámica es mala, queremos que cambie y ojalá sea ya este domingo», desea el zaguero de la Cultural.