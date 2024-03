Aganzo: «Es difícil estar con Fifa y Uefa y que me pregunten por la situación en España»

Publicado por d. r. León Verificado por Creado: Actualizado:

David Aganzo, presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles, lamentó lo que está ocurriendo en la Real Federación Española de Fútbol, con los registros judiciales que se están llevando a cabo, y dijo que «no es fácil estar fuera y que siempre» pregunten por la situación de lo que ocurre en el país.

«Llevo ocho años en esta guerra y no es la primera que veo. El tiempo pone a cada uno en su sitio. Espero que la imagen de España no se dañe. Es difícil estar fuera reunidos con Fifa y Uefa y que siempre me pregunten por la situación en España. Debemos ser responsables todos», dijo Aganzo.