El lastre de la Cultural: solo tres victorias lejos de León

Solo tres victorias lejos del Reino de León en lo que va de temporada. Ese es el paupérrimo botín de la Cultural cuando juega a domicilio, unos números alarmantes que explican, en gran medida, porqué ahora mismo han perdido la estela de los equipos que están dentro del play off. Fuenlabrada (0-1), Ponferradina (1-2) y Lugo (0-3) son —empates al margen— las únicas alegrías que han cosechado los pupilos de Raúl Llona. Y todas ellas fueron en la primera vuelta. Nueve puntos muy escasos para un club que aspira, como mínimo, a disputar la fase de ascenso a Segunda División. Esa es la exigencia, aunque nadie —ni directiva, cuerpo técnico, ni jugadores— se atrevan a pronunciar la palabra ‘ascenso’ por temor a las críticas de una afición que empieza a cansarse de tanta desidia como visitantes. Este domingo tienen una nueva oportunidad de cambiar la dinámica en su duelo frente al Osasuna B, rival que ya les sacó las vergüenzas en la ida (0-2) y que ahora mismo navega sin un rumbo muy definido.

Hartos de las excusas

Las excusas comienzan a terminársele al entrenador de la Cultural, que no sabe lo que es ganar en toda la segunda vuelta y que no termina de dar con la tecla adecuada ni en casa, ni sobre todo fuera. Si fuera por los números a domicilio, la Cultural estaría ahora mismo hundida en lo más bajo de la tabla. Un mal endémico —el de no vencer más allá de las fronteras del Reino de León— que se repite como un mantra desde hace años sin que nadie sepa muy bien la explicación. En el recuerdo aún queda el último año de Segunda División —con Rubén de la Barrera en el banquillo— cuando solo fueron capaces de sumar los tres puntos en el campo del Barcelona B y del Sevilla en 19 jornadas. Solo un triunfo más hubiera supuesto la salvación del fútbol profesional para un club que se la pega una y otra vez con su cruda historia; la mayor parte de sus más de cien años se los ha pasado en el fútbol de bronce.

Lo bueno, a pesar de todo, es que los de Llona todavía tienen oportunidad de reengancharse. Pero eso sí, ya no valen más tropiezos. Todo lo que no sea vencer este domingo en Pamplona les colocará ya, casi de forma definitiva, en tierra de nadie.